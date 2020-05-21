Фотофакт: Пара забралась на круг в центре Октябрьской площади

С 15 июля в России откроются кинотеатры

Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по доступности жилья

Первый председатель Псковского областного Собрания: Важна каждая новая статья Конституции

Более 68 тонн пломбира ввезли через Псковскую область из Латвии с начала года

Явку на уровне 70% ожидают на общероссийском голосовании в Дедовичском районе

Производительность зерносушильного комплекса в Дедовичах составит 40 тонн зерна в час

Одна из полос для движения транспорта закрывается на площади Ленина в Пскове

Ремонт центральной площади в Дедовичах планируется завершить через месяц

Справку о статусе предпенсионера можно получить через сайт ПФР или портал госуслуг

Музей обороны и блокады Ленинграда может появиться в Дедовичах уже в этом году

«Постскриптум»: Ослабление ограничений по COVID-19 и старт голосования по поправкам в Конституцию

Михаил Ведерников проверил ход работ по ремонту моста через Шелонь