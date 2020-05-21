Интерактив: Регоператор ТКО с садоводствами работает отвратительно

Псковские следователи и их семьи благоустроили мемориал «Жидилов Бор»

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в России снизилась в три раза

Псковстат: Цены и тарифы на потребительском рынке Псковской области выросли

С 8.00 закрывается для движения транспорта участок улицы Леона Поземского

Благотворительный концерт «Спасибо Медикам» состоится сегодня на парковке «Скай Ранчо»

Вандалы сломали молодые деревья на набережной в Себеже

Около 40 заявок подали на гранты для социально ориентированных НКО Псковской области

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных заданиях на ЕГЭ по химии

Глава Усвятского района: Мы приведем в порядок поселок к тысячелетнему юбилею

На ужасное состояние привокзальной площади жалуются невельчане

Псковские «соколы Жириновского» о деле хабаровского губернатора и о планах на сентябрьские выборы