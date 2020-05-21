* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Пенсионерке со сломанным плечом отказали в помощи в псковской поликлинике
Хочу довести до вашего сведения факт отказа медицинскими работниками Городской поликлиники на улице Киселева, 8 в оказании первой медицинской помощи моей матери, Сысоевой Лидии Васильевне 1939 года рождения.
13 июля около 18.00 она упала на улице, разбила лицо и сломала руку. Так как падение произошло недалеко от поликлиники, она обратилась туда за помощью, в которой ей было отказано. Сотрудник регистратуры так же не посчитала нужным вызвать бригаду скорой помощи и посоветовала пожилому человеку, растерявшемуся от боли и бесчеловечного отношения, идти в травмпункт на улице Коммунальной, который оказался закрыт.
Когда я через полтора часа смогла приехать домой, я застала маму в отчаянном состоянии. Бригада скорой помощи отвезла нас в Областную больницу, где маме диагностировали переломы плеча и предплечья, оказали квалифицированную помощь с предписанием продолжить лечение в поликлинике по месту жительства. С чем мы и обратились в ту же поликлинику №2. Наш участковый терапевт Прокофьева Н. Ф. - внимательный, вдумчивый врач-профессионал своего дела, после тщательного осмотра пациентки, выписала направление на прием к ортопеду для поправки гипса с пометкой «срочно!». Однако ортопед Умаров У. Ю. отказал нам в приеме, в некорректной форме отозвавшись о срочном направлении коллеги-терапевта. Он сообщил, что принимает только по предварительной записи. После унизительных препирательств, я все же упросила его срезать лишний кусок гипса, впивавшийся в кож, причинявший дополнительные страдания измученному болью пожилому человеку.
Я и моя мама, отработавшая медсестрой 40 лет своей 80-летней жизни, столкнувшись с таким возмутительным пренебрежением при исполнении своих профессиональных обязанностей, просим вас принять меры воздействия на нерадивых медработников поликлиники №2 с целью исключить повторение подобных случаев.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Пенсионерке со сломанным плечом отказали в помощи в псковской поликлинике
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Хочу довести до вашего сведения факт отказа медицинскими работниками Городской поликлиники на улице Киселева, 8 в оказании первой медицинской помощи моей матери, Сысоевой Лидии Васильевне 1939 года рождения.
13 июля около 18.00 она упала на улице, разбила лицо и сломала руку. Так как падение произошло недалеко от поликлиники, она обратилась туда за помощью, в которой ей было отказано. Сотрудник регистратуры так же не посчитала нужным вызвать бригаду скорой помощи и посоветовала пожилому человеку, растерявшемуся от боли и бесчеловечного отношения, идти в травмпункт на улице Коммунальной, который оказался закрыт.
Когда я через полтора часа смогла приехать домой, я застала маму в отчаянном состоянии. Бригада скорой помощи отвезла нас в Областную больницу, где маме диагностировали переломы плеча и предплечья, оказали квалифицированную помощь с предписанием продолжить лечение в поликлинике по месту жительства. С чем мы и обратились в ту же поликлинику №2. Наш участковый терапевт Прокофьева Н. Ф. - внимательный, вдумчивый врач-профессионал своего дела, после тщательного осмотра пациентки, выписала направление на прием к ортопеду для поправки гипса с пометкой «срочно!». Однако ортопед Умаров У. Ю. отказал нам в приеме, в некорректной форме отозвавшись о срочном направлении коллеги-терапевта. Он сообщил, что принимает только по предварительной записи. После унизительных препирательств, я все же упросила его срезать лишний кусок гипса, впивавшийся в кож, причинявший дополнительные страдания измученному болью пожилому человеку.
Я и моя мама, отработавшая медсестрой 40 лет своей 80-летней жизни, столкнувшись с таким возмутительным пренебрежением при исполнении своих профессиональных обязанностей, просим вас принять меры воздействия на нерадивых медработников поликлиники №2 с целью исключить повторение подобных случаев.
Наталия Куницкая