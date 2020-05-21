Фотофакт: Щенки на могилах

В Пскове ищут мужчину с частичной потерей памяти

Мужчина задержан за кражу спиртного из магазина на ул. Я. Фабрициуса

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 43

Почти каждый четвертый россиянин считает, что молодость длится до 35 лет