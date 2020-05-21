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Не так давно обновили Зеленый театр. Можно, конечно, спорить по поводу сцены, но дело сейчас в другом. Зачем надо было закрывать забором пешеходную зону с тыла? Как видно на фотографиях, люди вынуждены ходить по зеленой зоне, и там уже начала образовываться тропинка. Неужели нельзя было оставить часть нового асфальтового покрытия людям и не перегораживать забором ее всю, как это было до ремонта? Ради чего? Ради того, чтобы строители и обслуживающий персонал ставили там свои автомобили?
Я уже не спрашиваю, как они туда попали, неужели по пешеходным дорожкам парка проехали, разгоняя с пути прогуливающихся детей, стариков и мам с колясками? А потом начинают говорить о том, что, дескать, какие у нас некультурные люди - ходят по газонам.
К сожалению, подобное у нас в городе встречается сплошь и рядом, это только один маленький, но весьма показательный пример отношения чиновников к простым людям из огромного количества подобных случаев в нашем городе.
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Интерактив: Пешеходная зона за забором
Не так давно обновили Зеленый театр. Можно, конечно, спорить по поводу сцены, но дело сейчас в другом. Зачем надо было закрывать забором пешеходную зону с тыла? Как видно на фотографиях, люди вынуждены ходить по зеленой зоне, и там уже начала образовываться тропинка. Неужели нельзя было оставить часть нового асфальтового покрытия людям и не перегораживать забором ее всю, как это было до ремонта? Ради чего? Ради того, чтобы строители и обслуживающий персонал ставили там свои автомобили?
Я уже не спрашиваю, как они туда попали, неужели по пешеходным дорожкам парка проехали, разгоняя с пути прогуливающихся детей, стариков и мам с колясками? А потом начинают говорить о том, что, дескать, какие у нас некультурные люди - ходят по газонам.
К сожалению, подобное у нас в городе встречается сплошь и рядом, это только один маленький, но весьма показательный пример отношения чиновников к простым людям из огромного количества подобных случаев в нашем городе.
Александр