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Фотофакт: На Рижском проспекте в Пскове ремонтируют новый тротуар

22.07.2020 12:45|ПсковКомментариев: 0

На Рижском проспекте в Пскове ремонтируют новый тротуар. Видимо, после моего обращения на ПЛН. В любом случае, спасибо! Очень оперативно, приятно, когда нас слышат. 

Кристина

Источник: Псковская Лента Новостей
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