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На днях столкнулись с вопиющей ситуацией. Уезжали на выходные за город с девушкой, были уже у Острова, когда позвонила ее мама и сказала, что отцу стало плохо, что он без сознания или умер, и она не понимает, что делать. Я сразу позвонил по телефону «112», объяснил ситуацию диспетчеру, меня перевели на скорую помощь, сказали, что высылают бригаду. Спустя какое-то время раздается звонок на мой телефон. Голос в трубке представляется сотрудником ритуальной конторы и озвучивает информацию о том, сколько будет стоить отвезти труп в морг. В ответ на мой вопрос, откуда у них этот телефон, сначала мнутся, а потом скидывают звонок.
Во-первых, это просто кошмар, что ты в такой форме и от сотрудников «ритуалки» узнаешь о смерти близкого человека, а, во-вторых, откуда у них информация о смерти и мой телефон? Это же очевидное нарушение закона. Видимо, где-то в звене «диспетчер - скорая помощь» есть место преступному сговору. Пока не берусь кого-то конкретно обвинять, но заявление в полицию написал. В любом случае нарушение закона налицо. Узнать о смерти они ниоткуда больше не могли, мы даже сами еще не знали...
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Интерактив: Бизнес на смерти
На днях столкнулись с вопиющей ситуацией. Уезжали на выходные за город с девушкой, были уже у Острова, когда позвонила ее мама и сказала, что отцу стало плохо, что он без сознания или умер, и она не понимает, что делать. Я сразу позвонил по телефону «112», объяснил ситуацию диспетчеру, меня перевели на скорую помощь, сказали, что высылают бригаду. Спустя какое-то время раздается звонок на мой телефон. Голос в трубке представляется сотрудником ритуальной конторы и озвучивает информацию о том, сколько будет стоить отвезти труп в морг. В ответ на мой вопрос, откуда у них этот телефон, сначала мнутся, а потом скидывают звонок.
Во-первых, это просто кошмар, что ты в такой форме и от сотрудников «ритуалки» узнаешь о смерти близкого человека, а, во-вторых, откуда у них информация о смерти и мой телефон? Это же очевидное нарушение закона. Видимо, где-то в звене «диспетчер - скорая помощь» есть место преступному сговору. Пока не берусь кого-то конкретно обвинять, но заявление в полицию написал. В любом случае нарушение закона налицо. Узнать о смерти они ниоткуда больше не могли, мы даже сами еще не знали...