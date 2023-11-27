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Интерактив: Планерка в поликлинике в разгар приемного дня
Сегодня, 27 ноября, пришел на прием к врачу в поликлинику №1 на улице Кузнецкой в Пскове. В какой-то момент врачей, в том числе моего, вызывали на планерку. Эта планерка длилась более 30 минут. Все это время пациенты просто ждали, пока врачи смогут вернуться к своей работе. Только на одном этаже 50 пациентов просто ждали чуда.
Люди просто так не ходят в поликлиники. Если они приходят, значит надо. Помимо проблем со здоровьем, у части людей могут возникнуть проблемы с работодателями из-за того, что они задержались, не рассчитывая, что будут более 30 минут ждать, когда главврач спланируется с подчиненными.
Прошу компетентных госслужащих разобраться в ситуации и предложить решение. Надеюсь, это решение позволит пациентам не сидеть просто так, ожидая, когда руководство поликлиники проведет планерку с подчиненными.
Николай
Как пояснила Псковской Ленте Новостей главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы по округу №13 Галина Неваленная, 27 ноября проводилось организационно-методическое мероприятие (рабочее совещание по вопросам экспертизы нетрудоспособности и оформления листков нетрудоспособности).
«Проведение данного совещания предварительно не было согласовано с администрацией Псковской городской поликлиники. Ответственному руководителю подразделения поликлиники №1 указано на необходимость планирования подобных мероприятий в конце рабочего дня. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавила Галина Неваленная.
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Интерактив: Планерка в поликлинике в разгар приемного дня
Сегодня, 27 ноября, пришел на прием к врачу в поликлинику №1 на улице Кузнецкой в Пскове. В какой-то момент врачей, в том числе моего, вызывали на планерку. Эта планерка длилась более 30 минут. Все это время пациенты просто ждали, пока врачи смогут вернуться к своей работе. Только на одном этаже 50 пациентов просто ждали чуда.
Люди просто так не ходят в поликлиники. Если они приходят, значит надо. Помимо проблем со здоровьем, у части людей могут возникнуть проблемы с работодателями из-за того, что они задержались, не рассчитывая, что будут более 30 минут ждать, когда главврач спланируется с подчиненными.
Прошу компетентных госслужащих разобраться в ситуации и предложить решение. Надеюсь, это решение позволит пациентам не сидеть просто так, ожидая, когда руководство поликлиники проведет планерку с подчиненными.
Николай
Как пояснила Псковской Ленте Новостей главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы по округу №13 Галина Неваленная, 27 ноября проводилось организационно-методическое мероприятие (рабочее совещание по вопросам экспертизы нетрудоспособности и оформления листков нетрудоспособности).