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Более 160 должников посетили псковские налоговики и судебные приставы

Восемнадцать совместных рейдов провели сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области с судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области в третьем квартале 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

В ходе рейдовых мероприятий представители федеральных структур посещали должников-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями по месту их регистрации, осуществляли выезды в организации, где работают должники. Также рейдовые мероприятия проходили и в отношении должников-юридических лиц.

Всего в ходе совместных рейдов было охвачено более 160 должников по налоговым обязательствам. В результате проведенных мероприятий погашено 3 миллиона 332 тысячи рублей просроченной задолженности по налоговым платежам. В отношении тех должников, которые не исполнили свои обязательства, были вынесены постановления об административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебных приставов.

Кроме того, в отношении недобросовестных налогоплательщиков были вынесены постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, удержании денежных средств из заработной платы должников, наложено восемь арестов на имущество.

Отметим, узнать о наличии (отсутствии) задолженности по налоговым обязательствам можно, воспользовавшись Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», сайтом www.gosuslugi.ru, а также «Банком данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.

Напомним, во избежание применения по отношению к должнику мер принудительного взыскания (наложения ареста на имущество, блокирование банковских счетов, ограничение в праве выезда за пределы РФ и т.д.), необходимо своевременно оплачивать начисленные налоговые платежи. В этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.