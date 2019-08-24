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На организацию качественного питания в псковских школах потребуется около 75 млн рублей

Чтобы организовать качественное питание в псковских школах, понадобится около 75 миллионов рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом 14 февраля на встрече с родителями учащихся, посвященной итогам проверки питания в школьных столовых, сообщил замглавы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Возьмем псковскую школу №13. Эта школа - старого фонда. Таких школ - много. И чтобы провести их в порядок - понадобится свыше 50 миллионов рублей. А чтобы дооборудовать и другие школы - понадобится еще миллионов 25. Получается, что нужно около 75 миллионов, но без федерального центра нам не осилить эту задачу», - отметил Александр Коновалов.

Так Александр Коновалов ответил представителям общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья». В общественном совете партпроекта подчеркнули, что в псковских школах старого фонда - очень маленькие столовые: «Количество детей в этих школах растет, и ребята просто не помещаются в столовых. В учреждениях говорят, что горячим питанием накормить всех - нереально, поскольку нет места. Что накормить детей хотя бы булочками».

В общественном совете партпроекта предложили провести реконструкцию школ старого фонда.

Также собравшиеся родители добавили, что в некоторых школах - нехватка мест, где дети бы смогли помыть руки, и пожаловались на качество самой воды. А кого-то - не устроили стоимость и качество питания.

Другой участник встречи,секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский добавил, что все замечания и пожелания представителей родительского контроля, вышедших с проверкой по школам, будут доведены до губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и секретаря генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Напомним, 13 февраля представители регионального отделения «Единой России» и родители учеников проверили питание в столовых 28 псковских школ. В мероприятии по контролю поучаствовало 145 родителей.

Сама проверка состоялась в рамках партпроектов «Крепкая семья» и «Новая школа», под руководством замсекретаря реготделения партии, регионального координатора «Крепкой семьи», главы муниципалитета Елены Полонской.

Также 13 февраля Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников, с учетом поправок, предложенных Владимиром Путиным. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

Само же поручение президента обеспечить школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием прозвучало 15 января, в Послании Федеральному Собранию РФ.