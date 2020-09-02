Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
С двух ног в один сапог
Новые банковские услуги для предпринимателей
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
алло, мы ищем стартапы
Выбираем подарки в Пскове
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
Как минимум, варварство
новое городское кафе
Чем помогли малому и среднему бизнесу
спастись от огня
конкурс лучшее новогоднее оформление
Телефон прямого эфира 56-73-72
75 лет спустя Год памяти и славы
бизнес с душком
Прогулка по (не)доступной среде
 
 
 
ещё Новости 02.09.2020 10:260 Псковская полиция задержала наркокурьера 15.12.2020 18:351 Маски по 4,5 рубля нашли «Народные контролеры» в дновских аптеках 14.12.2020 11:205 Назван набор бесплатных лекарств при COVID-19 13.12.2020 14:420 Библиотеки Пскова учат читателей преодолевать предновогоднюю депрессию 12.12.2020 10:560 В Пскове волонтеры передали в библиотеки более 200 экземпляров Конституции 09.12.2020 12:410 Госдума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения
 
 
 
Самое популярное 10.12.2020 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область 11.12.2020 23:0147 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора 15.12.2020 10:5442 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 13.12.2020 19:239 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Маски по 4,5 рубля нашли «Народные контролеры» в дновских аптеках

15.12.2020 18:35|ПсковКомментариев: 1

Мониторинг цен на продукты и лекарства в период пандемии проводят активисты партийного проекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках партпроекта «Народный контроль» активисты Дновского местного отделения «Единой России» провели рейд по аптекам города Дно с целью проверки наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Мониторинг показал, что в аптеках достаточное количество средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, средств для дезинфекции рук. Цены ни них доступные. Так, одну маску можно было приобрести за 4 рубля 50 копеек.

В аптеках представлен широкий ассортимент противовирусных лекарственных препаратов, их цена варьируется от 200 до 800 рублей за курс приёма.

Работники аптек сообщили о дефиците некоторых антибиотиков, а также об отсутствии лекарств от коронавируса – «Арепливира», «Коронавира», «Авифавира».

«В дновских аптеках нет дефицита лекарств и средств индивидуальной защиты, как это было весной. Но цены на лекарства в разных аптеках не всегда стабильны. Население не должно испытывать недостаток в лекарствах, особенно сейчас, когда так велика угроза распространения коронавируса. И цены на лекарства должны быть доступными, – подвел итоги рейда глава городского поселения «Дно», активист местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Васильев.

Народные контролеры Новоржева регулярно проводят проверки доступности лекарств, а также мониторинг цен на продукты первой необходимости в магазинах города.

В ходе очередного рейда активисты партийного проекта обратили внимание на рост цен на сахарный песок и подсолнечное масло в сетевых магазинах. Так, стоимость сахара за две недели увеличилась на 1,80 – 3 рубля и составила 45,99 – 46,99 рубля, цена на подсолнечное масло подросла на 5- 6,50 рублей (учитывался продукт, выпускаемый под брендами сетевых магазинов). Теперь литр самого дешевого масла стоит от 75,99 до 77,49 рубля. Цены на макаронные изделия, гречневую крупу, рис и молоко пока держатся на том же уровне.

Ситуация с ценами на лекарственные средства для лечения ОРВИ и гриппа относительно стабильная, хотя наблюдается некоторое повышение на отдельные препараты. Кроме того, было выявлено, что в аптеках отсутствует противовирусный препарат «Гриппферон». Также ни в одной из аптек на момент проверки не было в наличии «Азитромицина». Как отметили работники аптек, перебои с поставками этого препарата стали довольно частыми.

Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства в аптеках Новоржева имеются в большом количестве.

Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.

Теги: #Единая Россия #дновский район #Народный контроль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 194 человека
15.12.2020, 18:580 В Опочке состоялась встреча с семьей сотрудника МЧС, погибшего при исполнении служебного долга 15.12.2020, 18:351 Маски по 4,5 рубля нашли «Народные контролеры» в дновских аптеках 15.12.2020, 18:150 Более 30 школьников из Псковской области приняли участие в викторине «Я помню! Я горжусь!» 15.12.2020, 18:080 График вывоза мусора поменяется в Новосокольническом районе на новогодних выходных
15.12.2020, 17:560 Себежского лесоруба арестовали на 10 суток за неуплату штрафа 15.12.2020, 17:450 Правительство расширило поддержку переезжающих работать в села медиков 15.12.2020, 17:397 Интерактив: Почему дипломаты из Прибалтики и работники консульств не соблюдают самоизоляцию? 15.12.2020, 17:330 Небольшое потепление ожидается в Псковской области 16 декабря
15.12.2020, 17:193 Псковская область получит более 13 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19 15.12.2020, 17:150 До 18 декабря псковский гостиничный бизнес может заявиться на возмещение оплаты услуг ЖКХ 15.12.2020, 17:060 Пять студентов стали стипендиатами губернатора Псковской области 15.12.2020, 16:591 С 2021 года псковские предприниматели смогут уменьшить стоимость патента
15.12.2020, 16:510 В онлайн-формате пройдет IX Рождественский фестиваль в Пскове 15.12.2020, 16:450 Законопроект о «гаражной амнистии» внесут в Госдуму 16 декабря 15.12.2020, 16:367 Полицейские помешали тайному увеселению в Пскове 15.12.2020, 16:270 Разработана интерактивная программа «Культура Причудья»
15.12.2020, 16:200 В псковском ФГРП выдают микрозаймы с возможностью отсрочки платежей 15.12.2020, 16:132 Неизвестный отравил воду в общественном колодце в Кунье 15.12.2020, 16:100 Ледяной дождь и гололедицу прогнозируют в Псковской области 16 декабря 15.12.2020, 15:540 Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская «дистанционка» - расставляем точки над i
15.12.2020, 15:490 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: 40 дней не пить вино и не баловаться! 15.12.2020, 15:487 Роспотребнадзор отказал псковичке в предоставлении информации о заболевших COVID-19 и ОРВИ детях 15.12.2020, 15:400 В Кунье восстановили мемориальные плиты, разрушенные вандалами 15.12.2020, 15:333 Вакцинация от коронавируса началась в регионах России
15.12.2020, 15:300 Юрий Власюк покинул пост первого замглавы администрации Великих Лук 15.12.2020, 15:221 Лев Шлосберг об итогах 2020 года, коронавирусе и планах «Яблока» 15.12.2020, 15:180 Михаил Задорнов: Прибыль банка «Открытие» по итогам 2020 года превысит ориентиры трехлетней стратегии 15.12.2020, 15:020 График вывоза отходов изменится в Кунье на Новый год
15.12.2020, 14:540 Общественный пресс-центр ПЛН: Чем обеспокоены псковские садоводы? 15.12.2020, 14:491 Интерактив: Непешеходная зона на Запсковье 15.12.2020, 14:442 Интернет-мошенника задержали в Пскове. ВИДЕО 15.12.2020, 14:420 Псковская библиотека обзавелась искусственным интеллектом
15.12.2020, 14:310 С новым годом! С новым людом! 15.12.2020, 14:211 Микротрещину на транзитной трубе устраняют специалисты «Псковских теплосетей» 15.12.2020, 14:100 «Эхономика» с Анастасией Ивановой. ВИДЕО 15.12.2020, 13:560 Волонтеры украшают ели на улицах Пскова и Великих Лук
15.12.2020, 13:510 Псковичам рассказали, как правильно выбрать духи и косметику в подарок 15.12.2020, 13:441 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством 15.12.2020, 13:400 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть в 2021 году с большой скидкой 15.12.2020, 13:350 Пять новых мастерских открылись в Псковском агротехническом колледже
15.12.2020, 13:280 Более 4 тысяч пачек сигарет нашли пыталовские таможенники в вагоне с картоном 15.12.2020, 13:2214 Псковская область показывает самый низкий процент выздоровевших от COVID-19 в СЗФО 15.12.2020, 13:160 Госдума одобрила поправку о штрафе до 3 млн рублей за клевету 15.12.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Анастасией Ивановой
15.12.2020, 13:000 Финал проекта «Модное преображение» прошел в особняке Лавриновского 15.12.2020, 12:531 Автомобилист пострадал в ДТП в Локнянском районе 15.12.2020, 12:436 Псков стал одним из популярных новогодних направлений у жителей Петербурга 15.12.2020, 12:375 Волки пугают по ночам жителей Опочки
15.12.2020, 12:360 Обменять старый автомобиль на новый с дополнительной выгодой предлагает «Прагматика Псков» 15.12.2020, 12:260 Выставка лучших фоторабот конкурса «Спорт школьной жизни: стоп-кадр» открылась в Пскове 15.12.2020, 12:120 Псковский экс-таможенник получил условный срок за дачу взятки следователю 15.12.2020, 12:100 Два псковича смогут получить скидку на годовой абонемент в клуб «Супер фитнес»
15.12.2020, 12:030 Пыталовскую пару осудили за уличное ограбление 15.12.2020, 11:590 «Эхономика»: Как «Мой бизнес» помог псковским предпринимателям в условиях коронавируса 15.12.2020, 11:570 Подсолнухи «расцвели» на подстанции в Неелово 15.12.2020, 11:380 Неравнодушную к алкоголю псковичку поймали росгвардейцы
15.12.2020, 11:376 Знаменитый российский автостопщик рассказал о визите в Псков 15.12.2020, 11:3010 Депутат объяснил близостью НАТО невозможность строительства мусорного полигона у его дачи 15.12.2020, 11:210 Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США 15.12.2020, 11:140 Дачного вора задержали великолукские полицейские
15.12.2020, 11:090 На 11 лет лишился свободы мужчина, зарезавший собутыльника в Черехе 15.12.2020, 11:070 «Новогодний трансформер» от видеосервиса Wink предложен зрителям 15.12.2020, 10:581 Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты 15.12.2020, 10:5442 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию
15.12.2020, 10:400 Гололед ожидается в Псковской области 15 декабря 15.12.2020, 10:283 Псковская область вошла в число самых пьющих регионов России 15.12.2020, 10:171 Ночной авиарейс из Калининграда в Псков задержан 15.12.2020, 10:160 Возобновляются регулярные перевозки между Псковом и Петербургом через Гдов
15.12.2020, 10:064 Обязательными работами наказали «черного лесоруба» в Дедовичском районе 15.12.2020, 10:001 В России разработаны рекомендации для туротрасли в зимний сезон 15.12.2020, 09:330 Виталий Козырев об изменениях для владельцев недвижимости с 2021 года 15.12.2020, 09:290 Бывшему замглавы судебных приставов Петербурга продлен срок домашнего ареста
15.12.2020, 09:080 Баня горела в Опочецком районе 15.12.2020, 09:000 Новые банковские услуги для предпринимателей: экономия на тендерах и выгодный зарплатный проект 15.12.2020, 08:570 Мужчина погиб на пожаре в Пскове 15.12.2020, 08:530 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.