Новости

Маски по 4,5 рубля нашли «Народные контролеры» в дновских аптеках

Мониторинг цен на продукты и лекарства в период пандемии проводят активисты партийного проекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках партпроекта «Народный контроль» активисты Дновского местного отделения «Единой России» провели рейд по аптекам города Дно с целью проверки наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Мониторинг показал, что в аптеках достаточное количество средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, средств для дезинфекции рук. Цены ни них доступные. Так, одну маску можно было приобрести за 4 рубля 50 копеек.

В аптеках представлен широкий ассортимент противовирусных лекарственных препаратов, их цена варьируется от 200 до 800 рублей за курс приёма.

Работники аптек сообщили о дефиците некоторых антибиотиков, а также об отсутствии лекарств от коронавируса – «Арепливира», «Коронавира», «Авифавира».

«В дновских аптеках нет дефицита лекарств и средств индивидуальной защиты, как это было весной. Но цены на лекарства в разных аптеках не всегда стабильны. Население не должно испытывать недостаток в лекарствах, особенно сейчас, когда так велика угроза распространения коронавируса. И цены на лекарства должны быть доступными, – подвел итоги рейда глава городского поселения «Дно», активист местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Васильев.

Народные контролеры Новоржева регулярно проводят проверки доступности лекарств, а также мониторинг цен на продукты первой необходимости в магазинах города.

В ходе очередного рейда активисты партийного проекта обратили внимание на рост цен на сахарный песок и подсолнечное масло в сетевых магазинах. Так, стоимость сахара за две недели увеличилась на 1,80 – 3 рубля и составила 45,99 – 46,99 рубля, цена на подсолнечное масло подросла на 5- 6,50 рублей (учитывался продукт, выпускаемый под брендами сетевых магазинов). Теперь литр самого дешевого масла стоит от 75,99 до 77,49 рубля. Цены на макаронные изделия, гречневую крупу, рис и молоко пока держатся на том же уровне.

Ситуация с ценами на лекарственные средства для лечения ОРВИ и гриппа относительно стабильная, хотя наблюдается некоторое повышение на отдельные препараты. Кроме того, было выявлено, что в аптеках отсутствует противовирусный препарат «Гриппферон». Также ни в одной из аптек на момент проверки не было в наличии «Азитромицина». Как отметили работники аптек, перебои с поставками этого препарата стали довольно частыми.

Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства в аптеках Новоржева имеются в большом количестве.

Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.