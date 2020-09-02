Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
76 лет Псковскому ЦСМ
Новые банковские услуги для предпринимателей
Ипотека - 2020 для военнослужащих и не только
алло, мы ищем стартапы
С двух ног в один сапог
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
Выбираем подарки в Пскове
Как минимум, варварство
Прогулка по (не)доступной среде
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
Чем помогли малому и среднему бизнесу
конкурс лучшее новогоднее оформление
Самые важные нацпроекты
 
 
 
ещё Новости 02.09.2020 10:260 Псковская полиция задержала наркокурьера 21.12.2020 11:431 Анна Кузыченко об учебном процессе в пандемию, успеваемости школьников и горячем питании 19.12.2020 17:340 В Новосокольниках прошла акция «Кресло или ремень» 15.12.2020 18:351 Маски по 4,5 рубля нашли «народные контролеры» в дновских аптеках 14.12.2020 11:205 Назван набор бесплатных лекарств при COVID-19 13.12.2020 14:420 Библиотеки Пскова учат читателей преодолевать предновогоднюю депрессию
 
 
 
Самое популярное 18.12.2020 08:4110 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 16.12.2020 05:585 Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области 15.12.2020 10:5446 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 18.12.2020 14:1225 Псковский губернатор заразился коронавирусом 14.12.2020 09:210 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Анна Кузыченко об учебном процессе в пандемию, успеваемости школьников и горячем питании

21.12.2020 11:43|ПсковКомментариев: 1

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в интервью для Псковской Ленты Новостей рассказала, как в Пскове был организован учебный процесс в преддверии Нового года, насколько пандемия сказалась на успеваемости школьников, на работе детских садов и как в новом году будет строиться работа образовательных учреждений Пскова в следующем году.

- Анна Сергеевна, как был организован учебный процесс в период пандемии? Как учителя и дети справлялись с новыми реалиями?

- На сегодняшний день нужно говорить, что у нас теперь жизнь делится на «до» и «после» пандемии. Конечно, это два абсолютно разных стиля образования, воспитания. Мы отказались от привычного ритма жизни в наших школах, садах, учреждениях дополнительного образования. В соответствии с методическими рекомендациями, которые нам были предоставлены из Москвы, в соответствии с новыми СанПинами, которые были выпущены в период пандемии, мы развели потоки в школах, мы запретили присутствие родителей в школах и дошкольных учреждениях, в учреждениях доп. образования. Мы увеличили перемены, установили бесчисленное множество рециркуляторов, санитайзеров, антисептиков. Мы продумали то, как сделать так, чтобы не пересекались потоки детей, чтобы после каждого перемещения ребенок смог продезинфицировать руки. Как сделать так, чтобы контакты педагогов были минимизированы с нашими детьми, чтобы педагоги носили маски, средства индивидуальной защиты не только во время уроков, но и в межурочное время. Как проводить занятия с помощью дистанта. Мы продумали то, как проводить педсоветы и всеразличные конкурсы тоже с помощью дистанта. В общем, жизнь изменилась кардинальным образом, но система образования продолжила работу достаточно успешно. Этому подтверждение – результаты государственной итоговой аттестации, итоги поступлений наших детей. Жизнь продолжается, наши дети участвую, побеждают во многих местных, региональных и всероссийских конкурсах.

- Как пандемия сказалась на успеваемости детей?

- Мы не констатируем факт того, что успеваемость резко упала, резко снизилась или еще что-то. Например, по итогам сдачи ЕГЭ мы видим, что балл улучшился, определились новые предметы, по которым наши дети стали получать максимально высокий балл. В этом году у нас увеличилось количество детей, которые получили 100 баллов по определенным предметам, если мы сравниваем с прошлым годом. По успеваемости мы понимаем, что, кто хотел учиться, кто смотивирован на учебу, тот продолжил учиться и в новых обстоятельствах, новых условиях нашей реальности.

- Расскажите, как в период пандемии действует программа помощи учителям со стороны студентов.

- На наш взгляд, это успешный проект, который стал пилотным на базе города Пскова, потому что мы смотрим статистику по районам. Именно Псков собрал максимальное количество студентов и внедрил для работы в школах. К сожалению, по независящим обстоятельствам от управления образования, от ПсковГУ, мы сейчас говорим о тестировании на ковид, не так много вакансий удалось закрыть при помощи студентов, но порядка 50-и вакансий было закрыто нашими студентами.

Студенты успешно вышли на места заболевших учителей, они были смотивированы для этой работы. Очень радует то, что во многие школы пришли студенты, которые являются их выпускниками. Они вернулись в свои школы теперь уже в новом статусе и встали в ряды своих педагогов как коллеги. Огромное нужно сказать спасибо проректору Серовой Ольге Александровне, которая лично ежедневно в ручном режиме отсматривала вакансии, проговаривала со студентами, она знала точно, какой студент когда сдает тест, какой у него тест (положительный или отрицательный), кем его заменят и т.д. Специалисты Управления образования, конечно, тоже потратили много сил и времени, чтобы настроить эту работу. На сегодняшний день мы во время дистанта снимаем развитие этого кадрового резерва, студенты сейчас уйдут на каникулы, будут сдавать сессию, мы посмотрим по эпид. обстановке, и вполне вероятно, что с февраля, когда закончится сессионный период у студенчества, они вновь вернутся в наши школы в качестве кадрового резерва на подмогу нашим учителям.

- Как программа сказалась на успеваемости студентов и школьников?

- Мы беседовали и с ПсковГУ, и с родителями, потому что для нас было важно качество обучения наших детей, мы убедились в том, что все на достойном уровне. Для студентов это прошло в форме учебной практики, наши дети были тоже заинтересованы в обучении новыми для них людьми, никаких ситуаций недопонимания не возникало.

- Расскажите, как будет строиться работа в новом году во всех дошкольных учреждениях? Поступила информация, что особые санитарные правила для образовательных учреждений продлены до 2022 года.

- К сожалению, в новом году работа будет строиться точно таким же образом. Светом в конце тоннеля для нас было 1 января 2021 года, по нормативным правилам мы думали, что к этой дате закончим работу в таком режиме. Теперь мы понимаем, что это еще один календарный год, как минимум. Никакие ограничения не снимаются. Я думаю, они психологически не так дискомфортны ни для родителей, ни для педагогов, потому что и мы, и дети уже привыкли. Как правило, дети привыкают быстрее всех к нововведениям, поэтому адаптируются очень быстро. Они приходят в абсолютно разных масках и СИЗах, где-то их заказывают. Старшеклассники пользуются различными электронными ресурсами, заказывая себе средства защиты, чтобы выделиться в том числе. Это стало одним из видов аксессуаров. На сегодняшний день мы понимаем, что стало всё спокойнее, комфортнее и наши педагоги молодцы. Если кто-то думает, что летом они отдыхали, то они проходили различные онлайн-курсы и осваивали дистанционным платформам. К первому сентября они вышли подготовленные во всеоружии, а директора все лето продумывали то, как развести потоки, как рассадить детей по кабинетам, которых не хватает. У нас учебный год в нон-стопе, надеюсь, что следующий будет полегче, потому что есть уже задел определенный.

- По поводу дистанционного обучения есть разговоры?

- Нет, разговоров нет. Мы готовы использовать технологии дистанционного обучения. У нас сейчас есть масса примеров, когда в классе идет урок, параллельно идет трансляция для тех, кто дома в zoom. Таких примеров не так много, но они есть, и они все больше и больше входят в нашу жизнь. Теперь в ситуации, когда мы класс закрываем на карантин по ОРВИ, дети не прекращают учиться. Если раньше мы знали, что они выпадают на время из учебного процесса, то теперь дистанционная форма позволяет детям все-таки продолжить обучение даже в условиях карантина. Разговоров о массовом переходе на дистанционное обучение нет.

- Последний и самый важный вопрос, конечно, связан с горячим питанием. С каким проблемами вы столкнулись при переходе на обязательное горячие питание для начальной школы?

- Все хорошо с горячим питанием. Все начиналось непросто. Мы август готовились с точки зрения материально-технической базы, потому что 11,5 тысяч учеников начальной школы нужно было кормить организованно, четко, все по-новому. Сентябрь прошел в состоянии постоянных рабочих встреч, выездов в школы. Мы приезжали, иногда после этих выездов на следующий день меняли меню, встречались с поставщиками. Мы меняли, согласовывали несколько раз меню. На сегодняшний день, я хочу сказать, что Псков оказался среди передовых муниципалитетов не только в регионе, но и в общероссийском потоке. Те инновации, которые мы предложили, действительно стали трендовыми на сегодняшний день в субъектах. То есть это единое меню для всех школ и замена блюд в рабочем порядке по просьбам родителей и детей. Эти две составляющих позволили нам достойно исполнить послание президента и поручение, на наш взгляд, выполнено достаточно неплохо. На сегодняшний день констатируем, что те замечания, которые у нас высказывают родители по сравнению с сентябрем, значительно уменьшились и на федеральном уровне их совершенно минимальное количество. Любой родитель может через сайт госуслуг направить замечания и пожелания по питанию своего ребенка, мы видим, что это одно- два замечания в месяц, а у нас 25 тысяч детей питается в школах. Поэтому это достойный результат слаженной команды Управления образования, поставщиков, директоров. Родители раз в неделю выходят с родительски контролем. Безусловно, по горячему питанию нужно говорить еще о том, что колоссальные средства направлены муниципалитетом на модернизацию базы пищеблока. Порядка 7 млн рублей уже направили на закупку оборудования, 6 млн рублей – на ремонтные работы. Это беспрецедентные цифры именно для направления ремонта и оснащения пищеблоков, давно такого не было. Здесь массово, масштабно, энергично муниципалитет профинансировал эти виды работ. Это нам помогло не остановить процесс, потому что были моменты, когда мы боялись, что старое оборудование при такой нагрузке не выдержит, сломается и возникнет незапланированная пауза. Мы констатируем, что первое полугодие прошло успешно. Сейчас мы завершаем год, будем отчитываться на федеральном уровне о проделанной работе.

Беседовала Елена Степанова

Теги: #ОМСУ #образование #коронавирус #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 667 человек
21.12.2020, 12:110 Великолучанин лишился 375 тысяч рублей после общения с мнимым работником банка 21.12.2020, 11:550 «Постскриптум»: О бюджете и глотке свежего воздуха в ковидные времена 21.12.2020, 11:450 Михаил Мишустин дал поручения по новым выплатам семьям 21.12.2020, 11:431 Анна Кузыченко об учебном процессе в пандемию, успеваемости школьников и горячем питании
21.12.2020, 11:380 Более 500 обращений избирателей рассмотрела Елена Полонская в 2020 году 21.12.2020, 11:250 Псковские каратисты заняли призовые места на рождественском турнире в Петербурге 21.12.2020, 11:100 «Обратный отсчет»: Депутат Сергей Федоров о проблемах ЖКХ Пскова и итогах года 21.12.2020, 11:080 Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 95
21.12.2020, 11:060 В Пскове стал ровнее тротуар на улице Шестака 21.12.2020, 11:010 Виталий Козырев рассказал об изменениях для садоводов и дачников в 2021 году 21.12.2020, 10:540 Двор на Рижском проспекте, 31 отремонтирован в Пскове 21.12.2020, 10:380 Пассажир «Фольксвагена» с псковскими номерами погиб в Петербурге
21.12.2020, 10:291 Большой радостью назвал Константин Болотин предстоящее строительство детсада на Коммунальной 21.12.2020, 10:250 Кроссовер Jeep Cherokee больше не продается в России 21.12.2020, 10:030 Короткое замыкание в вытяжке привело к пожару в Великолукском районе 21.12.2020, 09:551 Александр Нестерук: Частные лаборатории не вправе отказывать в тесте на COVID-19 прибывшим из-за границы
21.12.2020, 09:480 Россияне назвали желаемый размер пенсии 21.12.2020, 09:280 Три артснаряда обезврежены в Новосокольническом районе 21.12.2020, 09:121 Бани и сараи горели на трех дачных участках под Псковом 21.12.2020, 09:020 Дистанционное оформление пенсий и пособий продлят до конца 2021 года
21.12.2020, 08:512 Гаражный проезд в Пскове осветят за 2,8 млн рублей 21.12.2020, 08:430 Псковская область отмечена в числе лидеров по реализации мероприятий ИПР 21.12.2020, 08:350 Стало известно, почему люди нервничают на онлайн-собеседовании 21.12.2020, 08:196 Диетологи не советуют пить много шампанского в новогоднюю ночь
21.12.2020, 08:080 Для путешествий по России создадут специальную цифровую платформу 21.12.2020, 08:003 Павел Волков не считает украшение Пскова к Новому году пиром во время чумы 21.12.2020, 07:364 Союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарственных препаратов 21.12.2020, 07:2014 Правительство просят ввести продуктовые карточки для бедных россиян
21.12.2020, 07:010 В России могут изменить порядок выплат на детей 21.12.2020, 02:150 Михаил Ведерников рассказал о планах по украшению райцентров 21.12.2020, 02:0713 В Псковской области ужесточат ограничения в случае их массового нарушения в новогодние праздники 21.12.2020, 01:491 Псковский губернатор назвал лидера по быстрому освоению бюджетных средств
21.12.2020, 01:360 Губернатор попросил псковичей не забивать его директ несерьезными сообщениями 21.12.2020, 01:182 Десять районных больниц Псковской области капитально отремонтируют за 3 года 21.12.2020, 01:120 Михаил Ведерников назвал «дистанционку» неудобным форматом работы 21.12.2020, 01:0715 Заразившийся коронавирусом псковский губернатор находится на изоляции в Москве
21.12.2020, 00:274 Еще почти 400 случаев коронавируса выявили в Псковской области 21.12.2020, 00:040 Прибалтика прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового вируса 20.12.2020, 23:550 Сергей Колосов о псковских банях, городском бюджете и депутатских «хотелках» 20.12.2020, 23:414 Сотни женщин в мире столкнулись с новым последствием коронавируса
20.12.2020, 23:140 Регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19 решили перенести 20.12.2020, 23:000 Денис Иванов о городском бюджете, политическом шантаже и решенных проблемах 15-го округа 20.12.2020, 22:510 Елена Полонская: Депутатские выезды в округа не прошли даром 20.12.2020, 22:513 «Тяжелый удар»: Нарышкин рассказал о предательстве в разведке
20.12.2020, 22:431 Новогодние инсталляции с QR-кодами украсили Псков 20.12.2020, 22:300 Великое соединение Сатурна и Юпитера смогут наблюдать россияне 20.12.2020, 22:182 Псковские инфекционисты назвали побочный эффект коронавируса 20.12.2020, 22:020 Григорий Турчин рассказал о приоритетной задаче на 2021 год
20.12.2020, 21:480 Дмитрий Шахов выразил соболезнования семье ушедшего из жизни Виктора Степанова 20.12.2020, 21:320 В Овсище откроется участковый пункт полиции 20.12.2020, 21:230 До 2 градусов тепла и южный ветер прогнозируют псковские синоптики 21 декабря 20.12.2020, 21:010 Елена Маницкая: Отсутствие наружного освещения - самая насущная проблема округа №3
20.12.2020, 20:500 Сразу несколько «горячих линий» откроет для псковичей Росреестр 20.12.2020, 20:400 Сергей Колосов: В том, чтобы отчитывается о своей работе через гордуму, нет ничего зазорного 20.12.2020, 20:213 Рейтинг политической активности. Во власти Ковида 19-го 20.12.2020, 20:020 Денис Иванов рассказал, какие проблемы удалось решить в 15-м округе в 2020 году
20.12.2020, 19:576 Псковичи могут внести предложения по оптимизации дистанционного обучения 20.12.2020, 19:410 Дмитрий Барабанов рассмотрел 17 обращений по ремонту междворовых территорий 20.12.2020, 19:350 Условный срок получил псковский водитель с поддельными правами 20.12.2020, 19:180 Псковским школьникам читают лекции о вреде снюсов и вейпов
20.12.2020, 19:1110 ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса еще в трех странах 20.12.2020, 19:080 Сергей Колосов: Жители 2-го округа Пскова сами не верят своему счастью 20.12.2020, 18:560 Самая умная из «Папиных дочек» вышла замуж за Илью Авербуха 20.12.2020, 18:441 Псковский губернатор поблагодарил сотрудников ФСБ за мир и спокойствие
20.12.2020, 18:414 Кристина Кобызь рассказала, зачем Пскову нужен туристско-информационного центр 20.12.2020, 18:321 Онищенко назвал «реальное средство профилактики» коронавируса 20.12.2020, 18:200 Музыкальная школа №1 в Пскове расширяет направления деятельности 20.12.2020, 18:100 Денис Иванов надеется, что площадь Ленина станет центром притяжения
20.12.2020, 17:530 Кондитерская «Миша» в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 20.12.2020, 17:360 Федор Постнов: Депутаты сплотились в период коронавируса 20.12.2020, 17:275 В Петербурге при странных обстоятельствах погиб биолог мирового уровня 20.12.2020, 17:230 У властей Пскова остаются нарекания к подрядчикам по уборке улиц
20.12.2020, 17:112 Президент России призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов 20.12.2020, 17:000 Около 500 дополнительных мест появилось в детсадах Пскова за год 20.12.2020, 16:582 Псковские единороссы поздравили Андрея Турчака с днем рождения 20.12.2020, 16:428 Сергей Колосов: COVID-19 помешал Банно-прачечному комбинату выйти на самоокупаемость
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.