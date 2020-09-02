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Анна Кузыченко об учебном процессе в пандемию, успеваемости школьников и горячем питании

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в интервью для Псковской Ленты Новостей рассказала, как в Пскове был организован учебный процесс в преддверии Нового года, насколько пандемия сказалась на успеваемости школьников, на работе детских садов и как в новом году будет строиться работа образовательных учреждений Пскова в следующем году.

- Анна Сергеевна, как был организован учебный процесс в период пандемии? Как учителя и дети справлялись с новыми реалиями?

- На сегодняшний день нужно говорить, что у нас теперь жизнь делится на «до» и «после» пандемии. Конечно, это два абсолютно разных стиля образования, воспитания. Мы отказались от привычного ритма жизни в наших школах, садах, учреждениях дополнительного образования. В соответствии с методическими рекомендациями, которые нам были предоставлены из Москвы, в соответствии с новыми СанПинами, которые были выпущены в период пандемии, мы развели потоки в школах, мы запретили присутствие родителей в школах и дошкольных учреждениях, в учреждениях доп. образования. Мы увеличили перемены, установили бесчисленное множество рециркуляторов, санитайзеров, антисептиков. Мы продумали то, как сделать так, чтобы не пересекались потоки детей, чтобы после каждого перемещения ребенок смог продезинфицировать руки. Как сделать так, чтобы контакты педагогов были минимизированы с нашими детьми, чтобы педагоги носили маски, средства индивидуальной защиты не только во время уроков, но и в межурочное время. Как проводить занятия с помощью дистанта. Мы продумали то, как проводить педсоветы и всеразличные конкурсы тоже с помощью дистанта. В общем, жизнь изменилась кардинальным образом, но система образования продолжила работу достаточно успешно. Этому подтверждение – результаты государственной итоговой аттестации, итоги поступлений наших детей. Жизнь продолжается, наши дети участвую, побеждают во многих местных, региональных и всероссийских конкурсах.

- Как пандемия сказалась на успеваемости детей?

- Мы не констатируем факт того, что успеваемость резко упала, резко снизилась или еще что-то. Например, по итогам сдачи ЕГЭ мы видим, что балл улучшился, определились новые предметы, по которым наши дети стали получать максимально высокий балл. В этом году у нас увеличилось количество детей, которые получили 100 баллов по определенным предметам, если мы сравниваем с прошлым годом. По успеваемости мы понимаем, что, кто хотел учиться, кто смотивирован на учебу, тот продолжил учиться и в новых обстоятельствах, новых условиях нашей реальности.

- Расскажите, как в период пандемии действует программа помощи учителям со стороны студентов.

- На наш взгляд, это успешный проект, который стал пилотным на базе города Пскова, потому что мы смотрим статистику по районам. Именно Псков собрал максимальное количество студентов и внедрил для работы в школах. К сожалению, по независящим обстоятельствам от управления образования, от ПсковГУ, мы сейчас говорим о тестировании на ковид, не так много вакансий удалось закрыть при помощи студентов, но порядка 50-и вакансий было закрыто нашими студентами.

Студенты успешно вышли на места заболевших учителей, они были смотивированы для этой работы. Очень радует то, что во многие школы пришли студенты, которые являются их выпускниками. Они вернулись в свои школы теперь уже в новом статусе и встали в ряды своих педагогов как коллеги. Огромное нужно сказать спасибо проректору Серовой Ольге Александровне, которая лично ежедневно в ручном режиме отсматривала вакансии, проговаривала со студентами, она знала точно, какой студент когда сдает тест, какой у него тест (положительный или отрицательный), кем его заменят и т.д. Специалисты Управления образования, конечно, тоже потратили много сил и времени, чтобы настроить эту работу. На сегодняшний день мы во время дистанта снимаем развитие этого кадрового резерва, студенты сейчас уйдут на каникулы, будут сдавать сессию, мы посмотрим по эпид. обстановке, и вполне вероятно, что с февраля, когда закончится сессионный период у студенчества, они вновь вернутся в наши школы в качестве кадрового резерва на подмогу нашим учителям.

- Как программа сказалась на успеваемости студентов и школьников?

- Мы беседовали и с ПсковГУ, и с родителями, потому что для нас было важно качество обучения наших детей, мы убедились в том, что все на достойном уровне. Для студентов это прошло в форме учебной практики, наши дети были тоже заинтересованы в обучении новыми для них людьми, никаких ситуаций недопонимания не возникало.

- Расскажите, как будет строиться работа в новом году во всех дошкольных учреждениях? Поступила информация, что особые санитарные правила для образовательных учреждений продлены до 2022 года.

- К сожалению, в новом году работа будет строиться точно таким же образом. Светом в конце тоннеля для нас было 1 января 2021 года, по нормативным правилам мы думали, что к этой дате закончим работу в таком режиме. Теперь мы понимаем, что это еще один календарный год, как минимум. Никакие ограничения не снимаются. Я думаю, они психологически не так дискомфортны ни для родителей, ни для педагогов, потому что и мы, и дети уже привыкли. Как правило, дети привыкают быстрее всех к нововведениям, поэтому адаптируются очень быстро. Они приходят в абсолютно разных масках и СИЗах, где-то их заказывают. Старшеклассники пользуются различными электронными ресурсами, заказывая себе средства защиты, чтобы выделиться в том числе. Это стало одним из видов аксессуаров. На сегодняшний день мы понимаем, что стало всё спокойнее, комфортнее и наши педагоги молодцы. Если кто-то думает, что летом они отдыхали, то они проходили различные онлайн-курсы и осваивали дистанционным платформам. К первому сентября они вышли подготовленные во всеоружии, а директора все лето продумывали то, как развести потоки, как рассадить детей по кабинетам, которых не хватает. У нас учебный год в нон-стопе, надеюсь, что следующий будет полегче, потому что есть уже задел определенный.

- По поводу дистанционного обучения есть разговоры?

- Нет, разговоров нет. Мы готовы использовать технологии дистанционного обучения. У нас сейчас есть масса примеров, когда в классе идет урок, параллельно идет трансляция для тех, кто дома в zoom. Таких примеров не так много, но они есть, и они все больше и больше входят в нашу жизнь. Теперь в ситуации, когда мы класс закрываем на карантин по ОРВИ, дети не прекращают учиться. Если раньше мы знали, что они выпадают на время из учебного процесса, то теперь дистанционная форма позволяет детям все-таки продолжить обучение даже в условиях карантина. Разговоров о массовом переходе на дистанционное обучение нет.

- Последний и самый важный вопрос, конечно, связан с горячим питанием. С каким проблемами вы столкнулись при переходе на обязательное горячие питание для начальной школы?

- Все хорошо с горячим питанием. Все начиналось непросто. Мы август готовились с точки зрения материально-технической базы, потому что 11,5 тысяч учеников начальной школы нужно было кормить организованно, четко, все по-новому. Сентябрь прошел в состоянии постоянных рабочих встреч, выездов в школы. Мы приезжали, иногда после этих выездов на следующий день меняли меню, встречались с поставщиками. Мы меняли, согласовывали несколько раз меню. На сегодняшний день, я хочу сказать, что Псков оказался среди передовых муниципалитетов не только в регионе, но и в общероссийском потоке. Те инновации, которые мы предложили, действительно стали трендовыми на сегодняшний день в субъектах. То есть это единое меню для всех школ и замена блюд в рабочем порядке по просьбам родителей и детей. Эти две составляющих позволили нам достойно исполнить послание президента и поручение, на наш взгляд, выполнено достаточно неплохо. На сегодняшний день констатируем, что те замечания, которые у нас высказывают родители по сравнению с сентябрем, значительно уменьшились и на федеральном уровне их совершенно минимальное количество. Любой родитель может через сайт госуслуг направить замечания и пожелания по питанию своего ребенка, мы видим, что это одно- два замечания в месяц, а у нас 25 тысяч детей питается в школах. Поэтому это достойный результат слаженной команды Управления образования, поставщиков, директоров. Родители раз в неделю выходят с родительски контролем. Безусловно, по горячему питанию нужно говорить еще о том, что колоссальные средства направлены муниципалитетом на модернизацию базы пищеблока. Порядка 7 млн рублей уже направили на закупку оборудования, 6 млн рублей – на ремонтные работы. Это беспрецедентные цифры именно для направления ремонта и оснащения пищеблоков, давно такого не было. Здесь массово, масштабно, энергично муниципалитет профинансировал эти виды работ. Это нам помогло не остановить процесс, потому что были моменты, когда мы боялись, что старое оборудование при такой нагрузке не выдержит, сломается и возникнет незапланированная пауза. Мы констатируем, что первое полугодие прошло успешно. Сейчас мы завершаем год, будем отчитываться на федеральном уровне о проделанной работе.

Беседовала Елена Степанова