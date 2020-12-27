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«Еврокерамика» подарила 94 подарка детям-инвалидам Печорского района

ООО «Еврокерамика» приняло участие в благотворительной акции в Печорском районе. Как сообщил Псковской Ленте Новостей генеральный директор ООО «Еврокерамика» Владимир Панченко, предприятие сформировало 94 подарка для детей-инвалидов и 2 подарка для деда Мороза и Снегурочки.

В связи с неблагополучной эпидемиологический обстановкой массовый новогодний праздник не состоялся, дети получили подарки дома.

Добавим, жителям Печор хорошо известна благотворительная деятельность предприятия. «Еврокерамика» 29 лет помогает детям-инвалидам Печорского района.