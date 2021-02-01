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Директор Псковских тепловых сетей назвал непростым 2020 год

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал непростым 2020 год.

«2020 год был непростым, - подчеркнул он. - Не буду здесь оригинален, большой отпечаток наложила пандемия. Но основные задачи выполнили. В летнее время выполнили всю ремонтную программу».

Особенно тяжело, рассказал Игорь Максимов, было в ноябре-декабре. «Каждые сутки 130-140 человек на больничном. Это было самое тяжелое», - отметил он. По его словам, могла наступить ситуация, когда «к котлу некого было поставить».

«С экономической точки зрения предприятие закончило нормально 2020 год, - продолжил директор Псковских тепловых сетей. - Мы выстояли, мы выдержали. В экономическом плане предприятие достаточно устойчиво».

«Мы стали считать деньги, считать их более тщательно и кропотливо. Это тоже дает свои результаты», - добавил Игорь Максимов.

Директор предприятия напомнил, что в прошлом году провели большую работу по замене сетей в центре города, реконструкцию сетевой установки на районной котельной, капитально отремонтировали сетевую установку на котельной СВПУ с заменой высокочастотного преобразователя, построили новую блочно-модульную котельную на улице Яна Райниса.