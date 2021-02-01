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10 контейнерных площадок для мусора планируют обустроить в Плюссе

Перерасчет и корректировка данных в платежных документах стали основным вопросом граждан в ходе выездного приема компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Плюсский район 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В ходе приема в здании администрации Плюссы к специалистам регоператора обратились 16 физических лиц. Пять обращений были связаны с перерасчетом начислений и корректировкой данных — граждане подали необходимые документы, а также на месте заполнили заявления. Еще с одним физлицом, предоставившим все необходимые документы (чек на приобретение контейнера с указанием его объема, копию паспорта, правоустанавливающие документы на недвижимость), заключили договор на оказание услуг по обращению с ТКО.

Кроме того, 10 человек получили необходимые консультации, в основном обращения касались перерасчета платы за мусор, некорректных сумм в квитанциях.

Также специалисты регоператора посетили юрлиц Плюссы. Выяснилось, что у 12 из посещенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Плюссе не заключены договоры на вывоз ТКО. Им разъяснили требования законодательства в сфере обращения с ТКО, необходимость заключения договоров по вывозу отходов и напомнили при этом существующие меры ответственности. По итогам выезда подготовлен перечень юрлиц без договоров на ТКО для последующей проработки вопроса с надзорными органами.

Также стало известно, что в Плюссе планируют обустроить 10 контейнерных площадок. На эти цели в бюджете района предусмотрено около 200 тысяч рублей. В поселке Заплюсье, со слов главы администрации Антонины Арефьевой, соорудят две контейнерные площадки.

«Отметим, что оборудование контейнерных площадок в соответствии с нормами СанПиН является обязательным требованием для собственника земельного участка, на котором располагается контейнер для ТКО», - добавили в пресс-службе компании