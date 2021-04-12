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Меры поддержки бизнеса Пскова в условиях COVID-19 обсудят в пресс-центре ПЛН

Принято считать, что пандемия коронавируса оказала сильное влияние на бизнес. Значительная часть компаний понесла убытки, а кто-то был вынужден прекратить деятельность. Чем власть помогает бизнесу и какие меры поддержки сегодня получает бизнес в Пскове? Ответы на эти вопросы прозвучат 7 июля в Общественном пресс-центре ПЛН на пресс-конференции «Бизнес в Пскове в условиях ковида: Меры поддержки в муниципалитете».

Спикеры:

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков;

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова Елена Кузнецова;

Председатель комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марк Степаненков;

Директор МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» Владимир Кротов;

Директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова.

Начало мероприятия в 15.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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