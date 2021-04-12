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Псковская полиция завершила антинаркотический челлендж #НеДайСебяОбмануть

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области завершила онлайн – челлендж #НеДайСебяОбмануть.

«Нет ни одного безвредного или маловредного наркотического средства или психоактивного вещества. Основные мифы об этой «безвредности» связаны с тем, что разрушительные последствия применения наркотиков накапливаются постепенно и на первых этапах не так заметны. Чтобы развеять подобного рода мифы Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и провело онлайн – челлендж #НеДайСебяОбмануть, в котором приняли участия молодые псковичи», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

В завершающем видеоролике о вреде наркотиков рассказали Михаил Ефремов, Юлия Семенова и Анастасия Смирнова.