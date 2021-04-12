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Сила живых бактерий: йогурты для тех, кто выбирает здоровье

Если бы йогурта не было, его стоило бы выдумать. Польза этого кисломолочного продукта для человека неоценима - неслучайно первые йогурты продавались как лекарство, в аптеках. В наши дни в любом магазине можно найти большой ассортимент любимого товара. Представлен на полках и наш, местный продукт - йогурт «Прасковья Молочкова».

За что его любят юные псковичи, почему его регулярно покупают представительницы прекрасного пола и как йогурт стал дипломантом престижного конкурса «100 лучших товаров России», читайте в лонгриде.