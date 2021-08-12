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Названа среднемесячная начисленная заработная плата в Великих Луках

14.08.2021 13:01|ПсковКомментариев: 0

Глава Великих Лук Николай Козловский рассказал об основных показателях социально-экономического положения города за январь-июнь текущего года.

«Среднемесячная начисленная заработная плата на начало июня нынешнего года составила порядка 36 тысяч рублей – это почти 112% к соответствующему периоду прошлого года, - сообщил глава города в своем Instagram-аккаунте. - Среднесписочная численность работающих в организациях города на начало июня текущего года достигла по крупным и средним организациям почти 28 тысяч человек или свыше 100% к аналогичному периоду 2020 года».

За данный отчетный период в Великих Луках построили 53 жилых дома, из которых два многоквартирных жилых дома на 74 квартиры и 51 индивидуальный жилой дом.

Кроме того, в городе родилось 296 детей, что на 20 человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. «Это хорошая новость!» - подчеркнул Николай Козловский.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-июнь 2021 года составил порядка 46 млрд рублей или 140% к аналогичному периоду 2020 года. «В том числе: обрабатывающие производства – более 34 млрд рублей или 130% к январю-июню прошлого года; потребление электрической энергии, газа и пара – 642 млн рублей или более 118% к январю-июню 2020 года (показатель включает в себя произведенную и потребленную на территории города тепловую энергию)», - поделился глава Великих Лук.

Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил почти 57 млрд рублей или свыше 135% к январю-июню прошлого года.

«Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за январь-июнь текущего года составил 8,5 млрд рублей или более 120% к январю-июню 2020 года, - продолжил глава города. - Оборот по виду деятельности в области здравоохранения и социальных услуг составил 739 млн рублей или 105,5 % к январю-июню прошлого года».

Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за отчетный период 2021 года по сальдированному финансовому результату (прибыль минус убытки) составил 5 млрд 144 млн рублей прибыли, сообщил Николай Козловский.

«В целом за рассматриваемый период текущего года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики», - резюмировал глава города.

Источник: Псковская Лента Новостей
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