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Известная поэтесса Анна Егоян выступает в псковском отеле «Покровский»

Поэтический вечер известной поэтессы Анны Егоян проходит на террасе отеля «Покровский» 12 июля, она выступает перед псковичами с уникальной программой «Стихотерапия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Анна Егоян получила большую популярность в социальных сетях благодаря прочтению стихотворений под музыкальное сопровождение. В Пскове поэтесса впервые выступила в 2023 году на террасе отеля «Покровский», и в тот же вечер навсегда завоевала любовь слушателей.

Напомним, 24 июля в 19.00 пройдет одно из главных событий лета — «Лавандовая ночь», концерт с участием музыкантов и солистки Мариинского театра Марии Баянкинкой.