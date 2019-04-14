Недвижимость

Честные скидки на все: время экономить со «Стройбазой на Алмазной»

Весна - это традиционный месяц больших скидок на материалы для стройки, ремонта и интерьера. Сезонные акции начинаются во всех магазинах и отделах «Стройбазы на Алмазной». Сегодня рассказываем, куда стоит обязательно заглянуть!

«Правда окон»

«Стройбаза на Алмазной», пав. 4, секция 39

(8112)33-17-71

Пн-пт: с 08.30 до 19.00, сб: с 08.30 до 17.00, вс: с 08.30 до 16.00

Магазин «Правда окон» предлагает псковичам окна от завода-производителя «Беккер», который находится в Ленинградской области и является официальным сертифицированным партнером завода REHAU. Во всем мире этот бренд знаменит своими тепло- и энергосберегающими профилями, которые при правильном уходе и обслуживании могут прослужить до 50 лет.

«Правда окон» - это оперативные сроки изготовления окон (до 5 рабочих дней), профессиональные замерщики и монтажники, гарантия 10 лет, сервисное обслуживание и ремонт.

До 15 апреля в честь открытия в магазине действует скидка 35% на окна.

Студия цвета «Строй ЗА»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

msm60.ru/magazin-strojza

(8112)79-35-76

Лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики (Tikkurila, Parade, Лакра) - это и многое другое псковичи и жители районов могут приобрести в студии цвета «Строй ЗА», расположенной на «Стройбазе на Алмазной» в павильоне №1, секции 13.

В отделе «Мастерская цвета» представлены марки Dulux, Pinotex, Текс (павильон №15). В выборе цвета покупателям всегда помогут грамотные продавцы.

Накопительная бонусная карта «СтройЗА» оформляется при покупке товаров на сумму от 1000 рублей. Очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

В настоящее время в «Строй ЗА» рекомендуют воспользоваться скидкой на акриловую краску для внутренних работ бренда «Парад». Ее обычная цена составляет 2690 рублей, акционная стоимость - 2690 рублей (при наличии на бонусной карте 807 бонусных рублей цена снизится еще больше - до 1883 рублей).

Также акционные цены действуют на краску Tikkurila Euro Matt 3 (банка 2,7 л) и грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1.

Защитно-декоративную пропитку Pinotex Classic можно приобрести со скидкой 10%, а антисептик этого же бренда - за 2793 рубля (обычная цена 3990 рублей).

Также в апреле действуют сниженные цены на эмаль для наружных работ Хаммерайт в ассортименте (2,5 л) и грунтовку-концентрат укрепляющий ТЕКС-Профи.

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Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!