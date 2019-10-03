Недвижимость

В Пскове не готовую к сдаче пятиэтажку на Новгородской могут изъять у застройщика

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и и.о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова обсудили с дольщиками и представителями подрядной организации ситуацию, которая сложилась на псковском объекте - строительной площадке многоквартирного дома № 18а на улице Новгородской.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, в настоящее время жилой объект практически полностью построен, но подрядчику - компании «Профтехстрой» - недостает финансовых средств для завершения небольшого объема работ.

«Директор подрядной организации заверил собравшихся, что до конца недели вопрос с финансированием будет решен и сдача дома возможна к 1 ноября, - отметили в пресс-службе. - Вице-губернатор поручил подрядчику оперативно предоставлять всю информацию о выполняемых работах, а также отметил, что будет лично еженедельно инспектировать строительный объект».

Также в ОМСУ добавили, что Татьяна Смирнова, в свою очередь, подчеркнула: если к началу ноября вопрос с вводом жилого дома в эксплуатацию не будет решен, может быть применена практика судебного изъятия объекта и его достройки при поддержке фонда, который может быть учрежден администрацией Псковской области. Законопроект, вводящий такую возможность, будет рассмотрен на ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов. Данное нововведение предусмотрено 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости».

В рамках обсуждения собственники квартир смогли задать интересующие их вопросы напрямую подрядчику, а также выяснить различные юридические аспекты введения объекта в строй у представителей органов власти. Специалисты комитета и администрации области еще раз отметили готовность и дальше оказывать дольщикам необходимую консультационную помощь и поддержку.