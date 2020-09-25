Недвижимость

Более 11 млн рублей получит Псковская область на обеспечение ветеранов жильем

Псковская области получит от правительства России более 11 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Данные средства позволят Псковской области полностью закрыть потребность в обеспечении жилыми помещениями ветеранов, которые стоят на учете для улучшения жилищных условий, отметили в пресс-службе.

Согласно распоряжению, всего на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильем направят более 1 млрд рублей. Средства поступят в 65 регионов. В общей сложности дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру свыше 600 ветеранам.

Напомним, что на заседании правительства РФ в начале октября Михаил Мишустин поручил завершить работу над исполнением распоряжения до конца 2020 года. В апреле ведомство уже направило на эти цели более 350 млн рублей, благодаря чему удалось обеспечить жильем более 200 человек.