Недвижимость

Детям-сиротам в Псковской области предложено выдавать жилищные сертификаты

Законопроект, предлагающий новый механизм обеспечения прав детей-сирот на получение жилья и сокращения существующей очереди, поступил на рассмотрение в областное Собрание депутатов. Документ разработал областной комитет социальной защиты населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Речь идет о социальной выплате на приобретение жилого помещения на территории области, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Право сироты, достигшего 25-летнего возраста, на предоставление такой выплаты удостоверяется жилищным сертификатом, который является именным документом и служит подтверждением того, что продавцу квартиры или застройщику будут перечислены средства в установленном размере. Срок действия такого сертификата составляет шесть месяцев.

Для получения жилищного сертификата необходимо соблюсти ряд условий, свидетельствующих о социальной адаптации. На выплату не может быть приобретено жилье в доме, признанным непригодным, аварийным или подлежащим реконструкции. Размер социальной выплаты орган опеки рассчитывает исходя из 25 квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра. При этом общая площадь жилья, приобретаемого с использованием сертификата, не может быть менее 25 квадратных метров.

В настоящий момент в Псковской области в списке детей-сирот, которым по закону необходимо предоставить жилое помещение, состоит 2286 человек, 182 из них достигли 25-летнего возраста, 24 человека имеют на руках судебные решения.

Разработчики законопроекта полагают, что использование сертификата позволит детям-сиротам приобретать жилые помещения большей площади за счет вложения собственных и кредитных средств, а также материнского капитала.

Как отмечается в пояснительной записке, социальная выплата будет предоставляться в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В исполнение судебных решений в 2021 году жилыми помещениями в Пскове, Великих Луках и четырех районах области необходимо обеспечить 12 детей-сирот, достигших 25-летнего возраста. На покупку этих квартир в бюджете следует предусмотреть 13 млн 798 тысяч 422 рубля. На сертификаты для такого же количества человек потребуется 10 млн 453 тысячи 350 рублей.

Резолюцией спикера регионального парламента проект закона Александра Котова «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» предложено включить в дополнительную повестку ближайшей сессии.