Недвижимость

Псковичам рассказали, можно ли зарегистрировать в собственность недостроенную недвижимость

Управление Росреестра по Псковской области разъяснило псковичам, что нужно знать для регистрации в собственность незавершенного объекта, если срок разрешения на строительство уже истек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, объектом незавершенного строительства является капитальный объект, строительство которого не завершено в установленном порядке. При этом степень выполненных работ по созданию этого объекта позволяет его идентифицировать в качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества.

«Следует учитывать, что до момента ввода в эксплуатацию объекта незавершенного строительства такой объект признается самостоятельным объектом недвижимости без возможности образования в нем иных объектов недвижимости. Например, помещения в строящемся здании не являются объектами незавершенного строительства», - обратили в Росреестре внимание на один из нюансов.

Специалисты отдельно остановились на том, что если окончание срока действия разрешения на строительство приходится на период с 07.04.2020 до 01.01.2021, данный срок продлевается еще на год, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство с целью продления срока действия

разрешения на строительство не требуется. Это следует из письма Минстроя России от 24.08.2020 №33225-ИФ/03. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на объект незавершенного строительства осуществляются на основании разрешения на строительство такого объекта и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости.

«Истечение срока разрешения на строительство не препятствует государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на объект незавершенного строительства», - сказали в Росреестре.

С начало января до конца октября этого года в Управление Росреестра по Псковской области подано 44 заявления о государственном кадастровом учете и регистрации прав на объекты незавершенного строительства, всего поставлено на кадастровый учет - 37 объектов, снято с учета - 98 объектов, осуществлен учет изменений в отношении - 373 объектов.