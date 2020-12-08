Недвижимость

Псковичи смогут сэкономить на кадастровых работах

У жителей Псковской области появится возможность заказывать комплексные кадастровые работы за счет внебюджетных средств. Кроме того, частные лица смогут значительно снизить затраты при выполнении комплексных кадастровых работ (ККР). Соответствующий закон приняла в третьем чтении Госдума РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Росреестра.



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В ведомстве напомнили, что в настоящее время заказчиками ККР выступают органы местного самоуправления. Финансирование работ производится за счет средств местных бюджетов и субсидий, направляемых из региональных и федерального бюджетов. Законопроект предоставит возможность заказывать комплексные кадастровые работы гражданам и юридическим лицам за счет внебюджетных средств.

«Так, по результатам анализа выполнения ККР за счет бюджетной системы Российской Федерации Росреестром была отмечена стоимость работ в отношении одного земельного участка в размере около 1200 рублей. При этом стоимость кадастровых работ, выполняемых индивидуально в отношении аналогичного участка, может превышать это значение в 10 и более раз», - заявил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Реализация положений законопроекта будет способствовать наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) актуальными и точными сведениями об объектах недвижимости. В настоящее время Росреестр совместно с субъектами РФ реализует комплексный план по наполнению ЕГРН сведениями, в его развитие ведомство утвердило «дорожные карты» со всеми регионами.

Полные и точные сведения в ЕГРН позволят выстроить эффективное управление земельными ресурсами, создавать новые цифровые сервисы, оказывать услуги гражданам на качественно новом уровне.

В рамках доработки законопроекта ко второму чтению в число заказчиков комплексных кадастровых работ были включены также органы государственной власти субъектов Российской Федерации в случае выполнения таких работ за счет бюджетных средств, что позволит сократить сроки выполнения комплексных кадастровых работ. Также введены положения, предусматривающие более полное информирование населения о решениях органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам выполнения комплексных кадастровых работ.

Кроме того, орган регистрации прав будет информировать об итогах внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений по результатам проведения ККР, выполненных за счет внебюджетных средств. Это будет осуществляться путем направления уведомления представителю заказчиков таких работ и кадастровому инженеру, непосредственному исполнителю этих работ.

На территории Псковской области комплексные кадастровые работы в 2019 году были выполнены в отношении 778 объектов недвижимости, из них - 476 в отношении земельных участков. Все сведения о выполненных объектах недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко отметила, что при проведении комплексных кадастровых работ происходит уточнение местоположения границ объектов недвижимости, а также исправляются реестровые ошибки, в результате чего ЕГРН наполняется точными сведениями о недвижимом имуществе.