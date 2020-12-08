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Виталий Козырев рассказал об изменениях для садоводов и дачников в 2021 году

21.12.2020 11:01|ПсковКомментариев: 0

В 2021 году в РФ планируется ряд изменений, которые коснутся всех садоводов и дачников. Подробнее о них Псковской Ленте Новостей рассказал эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства, юрист, кадастровый инженер, член Общественного совета при управлении Росреестра по Псковской области, директор «Многофункционального центра недвижимости» («МФЦ недвижимости») Виталий Козырев.

 

«Дачная амнистия» продлевается

Принят закон, который продлевает срок действия программы «дачная амнистия» с 1 марта 2021 года еще на 5 лет - то есть до 1 марта 2026 года (федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 404-ФЗ).

Это значит, что будет еще достаточно времени, чтобы оформить права на свой садовый или жилой дом, если его строительство началось до 4 августа 2018 года.

Напомню, с этой даты действует уведомительный порядок получения разрешения на строительство частного дома: о начале и завершении строительства граждане должны направлять уведомления в местную администрацию.

Если администрация установит несоответствие планируемого к строительству объекта градостроительным нормам, она отказывает в согласовании строительства, в таком случае придется устранять недостатки.

В частности, запрещается строительство домов выше 20 метров и более трех этажей. Но правила «дачной амнистии» предполагают упрощенный порядок оформления построек:

- не требуются уведомления и согласование строительства с администрацией;

- гражданин приглашает кадастрового инженера, тот проводит необходимые обмеры дома и составляет технический план (на основе декларации, которую заполняет заявитель);

- подготовленный кадастровым инженером технический план здания, записанный на CD-диск, гражданин передает в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг - и через несколько дней он уже получает документ о регистрации права собственности на свой дом (выписку из ЕГРН об объекте недвижимости).

Эти правила до 2026 года будут действовать не только для домов, которые располагаются на земельных участках с видом разрешенного использования «для ведения садоводства», но и для домов, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования «для ведения ЛПХ», «для ИЖС».

Напомню, что для земельных участков, которые предоставлялись гражданам до 30 октября 2001 года, действует бессрочная «амнистия»: их можно оформить в собственность в любое время, на основании документа о предоставлении участка (статья 49 федерального закона от 13 июля 2020 года № 218-ФЗ).

Новые правила проведения общих собраний

О предстоящем собрании теперь можно не уведомлять каждый раз всех членов СНТ (федеральный закон от 9 ноября 2020 года № 369-ФЗ).

В уставе товарищества можно прописать, в какой день будет проводиться ежегодное общее собрание членов СНТ (например: каждое первое воскресенье мая, в 12 часов, по такому-то адресу).

Тогда решения собрания будут законными и без предварительного уведомления всех участников, если все вопросы в повестке - те, что указаны в уставе.

Но, если на собрание выносятся другие вопросы, не предусмотренные уставом, то уведомлять о нем членов СНТ все же придется.

Новые требования к пожарной безопасности

С 1 января 2021 года вступает в действие новая редакция Правил противопожарного режима в РФ (постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).

С дачников теперь снимается обязанность иметь на своем участке огнетушитель или бочку с водой к началу теплого сезона, после схода снега (раньше это требовалось).

СНТ должно обеспечить надлежащее содержание дорог и подъездов к водоемам и пожарным гидрантам, а также автоматическое открывание ворот и шлагбаумов для проезда пожарной техники (либо установить круглосуточное дежурство для открывания ворот).

На председателя СНТ возлагается обязанность составлять паспорт территории садоводства, если оно находится в непосредственной близости к лесу и подвержено угрозе пожара.

Кроме того, с 1 января 2021 года садоводам запрещено разводить открытый огонь на своих земельных участках. Коснется это только тех, чьи земельные участки расположены в границах населенных пунктов.

В итоге теперь придется заплатить либо больше оператору по вывозу бытовых отходов (поскольку в мусор пойдут ветки, трава и листья), либо пожарным (штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возгорания чего-нибудь еще, помимо запланированного, 5 тысяч рублей - статья 20.4 КоАП РФ).

За покупку дачи теперь можно получить налоговый вычет

Раньше ФНС категорически отказывала всем, кто пытался вернуть НДФЛ в связи с покупкой дачи: дома на садовых участках не признавались жилыми строениями, а значит, не подходили под условия имущественного вычета за приобретение жилья.

Но теперь ситуация изменилась - 7 сентября 2020 года Минфин опубликовал новые разъяснения, согласно которым владелец садового участка может сделать налоговый вычет, если дом на этой земле был оформлен в его собственность в 2019 году или позже (письмо Минфина от 7 сентября 2020 года № 03-04-07/78389).

С этого времени садовый участок признается пригодным для строительства жилых домов.

Таким образом, если по документам на участке числится здание с назначением «жилое» или «жилое строение», оно приравнивается к жилому дому, и его собственник может воспользоваться вычетом и вернуть себе налог в сумме до 260 тысяч рублей (если у него еще есть право на этот вычет, так как его можно сделать только один раз в жизни).

Виталий Козырев

Теги: #садоводства #земельное законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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