Псковские эксперты назвали три причины приостановления регистрации прав

По итогам IV квартала 2020 года отмечены участившиеся случаи приостановления государственной регистрации прав собственности по трем основаниям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.
Причинами приостановления являлись:
- противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными правами;
- сделка, подлежащая государственной регистрации или являющаяся основанием для госрегистрации прав, не содержит установленные федеральным законом или договором ограничения прав сторон такой сделки;
- противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями ЕГРН о таком объекте недвижимости.
Существенную долю приостановлений составляют решения в отношении сделок с земельными участками, которые заключают между собой физические лица. По закону продавец обязан предупредить покупателя об имеющихся ограничениях при использовании земельного участка. Речь идет об ограничениях использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий.
Зоны с особыми условиями использования – это территории, в границах которых устанавливается определенный правовой режим в соответствии с законодательством России. Зоны бывают: охранные; санитарно-защитные; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); водоохранные зоны; зоны затопления (подтопления), санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; охраняемых объектов; рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные, лесопарковые и зеленые зоны.
Следовательно, на земельных участках, включенных в состав таких зон, вводится особый правовой режим использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зоны с особыми условиями использования территорий.
Узнать, попал ли земельный участок или его часть в границы зоны с особыми условиями использования территорий можно с помощью электронного сервиса Росреестра «Публичная кадастровая карта» по кадастровому номеру земельного участка.
Для этого необходимо найти на карте земельный участок, введя кадастровый номер данного земельного участка в панели «Поиск». Если границы участка не установлены, можно найти его визуально. За 11 месяцев 2020 года общее количество зарегистрированных прав на земельные участки составило – 28 476, всего внесено сведений в ЕГРН о зонах с особыми условиями использования территорий – 1932.
Если земельный участок или его часть попадают в зону с особыми условиями использования территорий, такие сведения отображаются в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости.
«Выписка из ЕГРН используется при купле-продаже, обмене, дарении, аренде недвижимости, она помогает проверить сведения об объекте перед сделкой, в том числе наличие обременений. Итоговый документ содержит актуальную информацию, как об объекте, так и о владельце, что позволяет подтвердить право собственности на любой тип недвижимости квартиру, участок, дом, гараж или машино-место, а также отсутствие обременений, правопритязаний или прав требования. Также актуальна будет и информация о переходе прав на объект недвижимости – история смены владельцев квартиры на основании конкретных документов», - отметила начальник отдела общего обеспечения, организации, мониторинга и контроля регионального управления Росреестра Лидия Голенкина.
Частая смена собственников квартиры говорит о каких-либо проблемах с ней, которые могут быть упущены при осмотре недвижимости перед покупкой, пояснили в ведомстве.
Росреестр рекомендует проверять выписку из ЕГРН до совершения сделки. Получить выписку из ЕГРН можно обратившись в любой офис МФЦ или в «Личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра. Сведения сервиса «Публичная кадастровая карта» не могут быть использованы в качестве официального документа, они служат только в качестве справочной информации. Информация сервиса предоставляется бесплатно.