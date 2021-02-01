Недвижимость

Эксперты объяснили, как будет работать «гаражная амнистия»

Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии» поможет 3,5 млн россиян зарегистрировать гаражи и землю под ними, а также защитить их имущество от сноса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Гаражная амнистия» - инструмент, который позволит не только сократить количество необходимых документов для оформления собственности на гаражи и землю под ними, но и снизить затраты людей на эти процедуры. В среднем кадастровая оценка участка при передаче в собственность в регионах, по данным Росреестра, стоит 5-7 тысяч рублей. Кроме того, нужно оплачивать госпошлину.

Законопроект «Единой России» о гаражной амнистии предполагает, что этим будут заниматься органы местного самоуправления, отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

Для подтверждения права собственности подойдет справка о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража в совхозе или любой другой подтверждающий документ - например, технический план на гараж или выписка из технической инвентаризации. Кроме того, регионы смогут самостоятельно дополнять этот список - на случай, если есть еще какие-то документы о гаражах. Предполагается, что гаражная амнистия будет работать до 1 марта 2026 года.

При этом Павел Крашенинников подчеркнул, что она не коснется так называемых «ракушек».

«Амнистия будет направлена только на капитальные строения. Это объекты, которые можно признать недвижимостью. "Ракушки" - это движимый объект», - пояснил он.

Сейчас неоформленные в собственность постройки можно снести и отдать земли под застройку без какой-либо компенсации. После принятия законопроекта собственники получат гарантии даже в тех случаях, когда земли планируют изъять для государственных и муниципальных нужд, например, при строительстве федеральных автодорог.

Документ поддержали профильные объединения и ведомства. В частности, Росреестр назвал гаражную амнистию «демонстрацией баланса частных и публичных интересов».

«Мы, с одной стороны, должны дать оформить свои права всем добросовестным гражданам, которые владеют гаражами, но по ряду причин не могут их оформить. А с другой стороны, не должны дать возможность легализовать откровенный самострой, возведенный со всеми возможными нарушениями действующих правил создания объектов капитального строительства», - отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Поддержали законопроект и во Всероссийском обществе автомобилистов. Председатель организации Валерий Солдунов подчеркнул, что он отвечает интересам граждан. «Самое главное, что движение началось - важно, чтобы закон был принят и работал на всей территории страны», - сказал он.

При подготовке законопроекта учли опыт регионов - 55 субъектов поделились своими практиками, которые учтут при доработке документа ко второму чтению. Ряд спорных моментов урегулируют. Сбор предложений продлится до 24 февраля.

В итоговом варианте документа предусмотрят дополнительные возможности для инвалидов - помимо приоритета на использование земельного участка для размещения гаража для людей с ОВЗ, в законопроекте пропишут и места для стоянки их автомобилей около дома.

Также определят, как получить неоформленный гараж и землю в наследство - к примеру, если собственник уже умер, а имущество не зарегистрировано.

«Это важная тема, и нам ее надо обязательно отразить (в законе)», — отметил Павел Крашенинников.

По словам председателя псковского гаражного кооператива №8 Светланы Березко, закон о «гаражной амнистии» очень важен и актуален для псковичей. «С его принятием у людей появится возможность оформить в собственность свои гаражи и приобрести участок под ними. При этом по новому закону оформление возможно по упрощенной схеме, при наличии хотя бы одного документа, номинально подтверждающего право на собственность, например, документа о членстве в гаражном кооперативе. К сожалению, сейчас деятельность гаражных кооперативов никак не регламентируется законодательно: незарегистрированные гаражи могут быть в любой момент снесены, даже если владельцы содержат их в порядке и платят членские взносы», - отметила она.

Светлана Березко добавила, что с принятием закона об оформлении прав на гаражи и участки под ними, деятельность гаражных кооперативов может быть оформлена юридически, как объединение собственников гаражей с уставом, взносами и требованиями безопасности.

Предполагается, что законопроект примут уже в марте 2021 года.