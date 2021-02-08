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Недвижимость

Более полутора тысяч домов построено в Псковской области в 2020 году

10.02.2021 15:10|ПсковКомментариев: 0

1527 домов построено в Псковской области в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В целом, объем работ, выполненных в сфере строительства в прошлом году, в денежном выражении составил 27,7 млрд рублей, или 92,8% к уровню предыдущего года (по России – 100,1% к уровню предыдущего года).

В 2020 году построены и реконструированы социально значимые объекты:

  • 6 детских садов в Пскове, Великих Луках и Псковском районе на 910 мест, в том числе для детей в возрасте до трех лет в Пскове и Псковском районе на 220 мест,
  • газовые сети в Куньинском и Невельском районах протяженностью 14,3 км,
  • гостиницы в Пскове и Печорском районе на 73 места,
  • дом отдыха в Куньинском районе на 68 мест,
  • спортивный зал в Печорском районе площадью 270 м2,
  • торгово-офисный центр в Пскове площадью 1,2 тысяч м2.

В январе-декабре 2020 года в регионе за счет всех источников финансирования построено 1527 домов общей площадью 267 тысяч квадратных метров. Наибольший объем построенного жилья (59%) приходился на индивидуальных застройщиков, ими введено 1503 дома общей площадью 159 тысяч квадратных метров.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением) в 2020 году составила 37 097 рублей.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем жилищного строительства наблюдался в Псковском районе, Пскове и Великих Луках, на долю которых приходится две трети (68%) от общей площади введенного жилья.

Цены на рынке жилья в большей степени выросли на вторичном рынке - на 9,9%; на первичном рынке 1 квадратный метр общей площади квартир подорожал на 3,8%. Средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на конец 2020 года составила: на первичном рынке жилья - 39 683 рубля, на вторичном рынке жилья – 41 222 рубля.

Теги: #строительство #недвижимость #Цены #жилье #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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