Недвижимость

Депутат Дмитрий Барабанов получил ответ по резонансному участку у «Ленты»

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов получил ответ на запрос о резонансном земельном участке у «Ленты» на улице Труда. Как сообщается в группе ВКонтакте «Микрорайон "ЗВЕЗДНЫЙ" - Псков», бурные споры вызвала тема бурьяна рядом с магазином «Лента».

В ноябре 2020 года по многочисленным обращениям граждан были проведены работы по благоустройству участка: скос травы, уборка мусора, планировка и подсыпка грунта.

Производство этих работ вызвало резонанс, люди были обеспокоены тем, для каких целей участок приводят в порядок и не планируется ли строительство очередной многоэтажки.

Согласно информации в выписке от 19 января 2021 года, участок по-прежнему закреплен за Центром специальной связи и информации Федеральной службой охраны.

В настоящее время данных о возможности возведения там жилого дома нет.