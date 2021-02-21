Недвижимость

Арестованные участки и квартиру могут приобрести псковичи на торгах

Квартиру и земельные участки можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Торги в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке пройдут 12 марта в 10:00. Среди заявленных на торги лотов:

1. Квартира площадью 69 кв. м на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Начальная цена продажи – 2 170 400 руб. Сумма задатка – 108 520 руб., шаг аукциона – 22 000 руб.

2. Земельный участок площадью 750.00 кв. м в деревне в деревне Неелово-2 Псковского района. Начальная цена продажи – 121 615 руб. Сумма задатка – 6 080 руб., шаг аукциона – 5 000 руб.

3. Земельный участок площадью 3890 кв. м. и жилой дом площадью 37,6 кв. м. в деревне Новоселье Себежского района. Начальная цена продажи – 740 800 руб. Сумма задатка – 37 040 руб., шаг аукциона – 8 000 руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23:59 по московскому времени 9 марта.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения и ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях (г. Псков, ул. Конная, 10, телефон 8(8112)33-10-45 (доб. 204), через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».