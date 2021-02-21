Многоквартирный дом незаконно строят в Великолукском районе

Многоквартирный жилой дом строят в поселке Дубрава-1 Великолукского района без соответствующего разрешения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прокуратура района возбудила в отношении строительной компании ООО «СМУ-44» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ (осуществление строительной деятельности без разрешения на строительство).
По результатам рассмотрения дела суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.