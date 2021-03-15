Недвижимость

Правительство закрепило возможность погашения военной ипотеки за счет маткапитала

Средства материнского капитала можно будет направлять на погашение военной ипотеки, в том числе на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующие изменения внесли в федеральный закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» в декабре 2020 года. Правительство своим постановлением скорректировало Правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Напомним, с 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке – после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С 2021 года размер маткапитала увеличили до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей – на второго. Эти деньги можно направить, в том числе, на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Подписанным документом вносится изменение в постановление правительства от 12 декабря 2007 года №862.