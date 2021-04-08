Главу псковской компании обвиняют в мошенничестве с землей в окрестностях новгородского монастыря

Гендиректора псковской строительной компании «Возрождение-12» обвиняют в мошенничестве с земельными участками в окрестностях новгородского Свято-Юрьева монастыря XII века, сообщает «Интерфакс Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу Новгородского областного УМВД.
Фото: Новгород.ру
В 2012 году мэрия сдала в аренду СК «Возрождение-12» два земельных участка неподалеку от православной обители, являющейся жемчужиной древнерусской архитектуры. Участки предназначались для строительства Центра обслуживания туристов.
Создав видимость строительства, СК «Возрождение-12» переоформила участки в собственность. «(Земля - ред.) была приобретена без торгов. При кадастровой стоимости участков почти в 39 млн рублей компания получила их менее чем за 8 млн рублей», - отмечается в информации пресс-службы.
Переоформив участки, СК «Возрождение-12» демонтировала постройки для обслуживания туристов и начала строительство жилья. Общий ущерб от мошеннических действий УМВД оценили более чем в 31 млн рублей.
Руководителю СК «Возрождение-12» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве по статье 159 УК. Он вину не признал. Полиция завершила расследование дела и направила его в Новгородский районный суд. Дата начала процесса пока не известна.