Недвижимость

Главу псковской компании обвиняют в мошенничестве с землей в окрестностях новгородского монастыря

Гендиректора псковской строительной компании «‎Возрождение-12» обвиняют в мошенничестве с земельными участками в окрестностях новгородского Свято-Юрьева монастыря XII века, сообщает «‎Интерфакс Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу Новгородского областного УМВД.

Фото: Новгород.ру

В 2012 году мэрия сдала в аренду СК «‎Возрождение-12» два земельных участка неподалеку от православной обители, являющейся жемчужиной древнерусской архитектуры. Участки предназначались для строительства Центра обслуживания туристов.

Создав видимость строительства, СК «‎Возрождение-12» переоформила участки в собственность. «(Земля - ред.) была приобретена без торгов. При кадастровой стоимости участков почти в 39 млн рублей компания получила их менее чем за 8 млн рублей», - отмечается в информации пресс-службы.

Переоформив участки, СК «‎Возрождение-12» демонтировала постройки для обслуживания туристов и начала строительство жилья. Общий ущерб от мошеннических действий УМВД оценили более чем в 31 млн рублей.

Руководителю СК «‎Возрождение-12» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве по статье 159 УК. Он вину не признал. Полиция завершила расследование дела и направила его в Новгородский районный суд. Дата начала процесса пока не известна.