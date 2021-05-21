Недвижимость

Псковские депутаты обсудили повышение платы за содержание жилого помещения

В Пскове размер платы за содержание жилого помещения предложили повысить в пределах инфляции на 3,7%. Данный вопрос на заседании 7 июля рассмотрели члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройства Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Представители администрации города пояснили, что таким образом увеличение размера платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой составит в абсолютном эквиваленте для нанимателей трехкомнатной квартиры площадью 63 квадратных метров 34,02 рублей, двухкомнатной квартиры площадью 52 квадратных метров - 28,08 рублей, однокомнатной квартиры 33 квадратных метров - 17,82 рублей.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос об исполнении контракта о комплексе работ по ликвидации борщевика Сосновского на территории города Пскова.

Как доложил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, в период с 18 мая в областном центре выполнили работы по скосу и вывозу борщевика на площади 84,6 тысячи квадратных метров, химическую обработку произвели на 78 тысячах квадратных метров. В настоящее время работы по уничтожению сорного растения продолжаются.

Кроме того, докладчик сообщил, что на проведение данных работ на территории муниципалитета были выделены дополнительные средства из областного бюджета. После обсуждения члены комитета приняли озвученную информацию к сведению.