Недвижимость

Средний размер ипотечного кредита в Псковской области составил 2,10 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Псковской области в 2021 году составляет 2,10 млн рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.

Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в регионе составило 23,9. Динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2021 года относительно первых пяти месяцев 2020 года составляет 32,6%.

Псковская область занимает 54 место в рейтинге регионов России по развитию ипотеки. Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции: