Средний размер ипотечного кредита в Псковской области составил 2,10 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Псковской области в 2021 году составляет 2,10 млн рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.
Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в регионе составило 23,9. Динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2021 года относительно первых пяти месяцев 2020 года составляет 32,6%.
Псковская область занимает 54 место в рейтинге регионов России по развитию ипотеки. Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
- 9 место — Архангельская область (средний размер ипотечного кредита — 2,39 млн рублей);
- 10 место — Республика Коми (средний размер ипотечного кредита — 2,31 млн рублей);
- 14 место — Вологодская область (средний размер ипотечного кредита — 2 млн рублей);
- 19 место — Республика Карелия (средний размер ипотечного кредита — 2,31 млн рублей);
- 23 место — Санкт-Петербург (средний размер ипотечного кредита — 3,97 млн рублей);
- 30 место — Ленинградская область (средний размер ипотечного кредита — 3,15 млн рублей);
- 31 место — Калининградская область (средний размер ипотечного кредита — 2,48 млн рублей);
- 37 место — Мурманская область (средний размер ипотечного кредита — 2,61 млн рублей);
- 36 место — Новгородская область (средний размер ипотечного кредита — 2,12 млн рублей);
- 47 место — Ненецкий автономный округ (средний размер ипотечного кредита — 3,09 млн рублей).