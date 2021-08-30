Недвижимость

Псковичи могут направить в БТИ замечания к проекту отчета по оценке земельных участков

Жители Псковской области могут направить в БТИ замечания к проекту отчета по кадастровой оценке земельных участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки сообщает, что проект отчета по государственной кадастровой оценке земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области прошел проверку в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Он соответствует предъявляемым требованиям.

Отчет разместили в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра, а также на сайте «БТИ и ГКО» в разделе «Кадастровая оценка» — «Отчеты по ГКО» — «2021».

В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» жители региона могут представить замечания к проекту отчета в течение 30 дней со дня размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки сведений и материалов, указанных в части 13 статьи 14 Закона о ГКО.

Дата окончания приема замечаний к проекту отчета — 12 октября. Их можно представить в БТИ лично, почтовым отправлением или через интернет.

Замечания к проекту отчета наряду с изложением его сути должны содержать:

фамилию, имя и отчество физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии);

кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание.

К замечанию проекта отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 закона о ГКО, не подлежат рассмотрению.