Недвижимость

В России сократились выдачи ипотеки после изменения льготной программы

Банки сократили количество выданных ипотечных кредитов в августе до 54,5 тыс. ссуд, что на 21,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 2% меньше показателя июля этого года. Сокращение произошло на фоне изменения условий программы господдержки, сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Продажи ипотечных кредитов в августе находятся на уровне, сопоставимом с июлем, что, безусловно, ниже уровней предыдущих месяцев. Основной причиной снижения объема являются существенные изменения в программе государственной поддержки ипотечного кредитования, в результате которых снизились выдачи в крупнейших городах», - прокомментировал глава бюро Олег Лагуткин.

Средний срок выданных в августе ипотечных кредитов вырос по сравнению с июлем на три месяца, до 18 лет и пяти месяцев. Средняя полная стоимость кредита (ПСК, ставка по кредиту включающая страховки, комиссии и иные дополнительные платежи) за август увеличилась с 8,8% до 9%.