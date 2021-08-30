Недвижимость

В Черехе снесут незаконно построенный на берегу реки дом

После вмешательства прокуратуры в Черехе снесут самовольно построенный дом и ограждение на берегу реки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Псковского района по обращению гражданина провела проверку соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды. В результате установлено, что требования Водного кодекса Российской Федерации не соблюдались. Проживающий построил жилой дом и ограждение в Черехе в 20-метровой береговой полосе реки Многа, что нарушает права людей на свободный доступ к водоему.

Прокуратура обратилась в суд с иском признать жилой дом самовольной постройкой и обязать хозяина жилища за свой счет снести строение и ограждение.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил иск. Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Псковского района.