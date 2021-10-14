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Псковские садоводы выразили надежду на снижение кадастровой стоимости участка

19.10.2021 17:03|ПсковКомментариев: 2

Псковские садоводы надеются на снижение кадастровой стоимости участка. Такую позицию выразили участники пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы надеемся на то, что у нас получится лично встретиться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и обсудить наши проблемы. В том числе хотелось бы добиться снижения оплаты за садовый участок - не 416 рублей за квадратный метр, а 100», - выступила председатель правления Союза СНТ Псковской области Виктория Мейта.

Как отметила директор АНО «Центр садоводства» Анна Войченко, часто члены садоводческих товариществ вынуждены оплачивать завышенную стоимость земельных участков.

«Все мы очень ждем введения новой кадастровой стоимости БТИ. Эту тему также активно поднимали в 2017 году. Ранее определением кадастровой стоимости участков занималась организация из Санкт-Петербурга. Тогда, из-за применения неверной методики, садовое товарищество не выделялось в отдельную категорию и рассматривалось как индивидуальное жилищное строительство и не учитывалась дальность расположения от города. Поэтому кадастровая стоимость участков превысила рыночную цену почти в 10 раз. Сегодня нужна новая методика для адекватных расчетов!» - выступила Анна Войченко.

Она подчеркнула, что за прошедшие 12 лет количество СНТ в Псковской области сократилось с 520 до 200 из-за невозможности членов садового товарищества оплачивать кадастровую стоимость участков. При этом в СНТ, где пришлось ликвидировать правление, никто не занимается ремонтом дорог и благоустройством общих территорий, из-за чего стоимость участка в таком товариществе дешевеет, пояснила Анна Войченко.

Повлиять на ситуацию можно посредством обращения в БТИ, однако сделать это необходимо срочно, до сдачи организацией отчета, сказала директор псковской региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Ирина Зайцева.

«Многие не обращаются в БТИ по этим вопросам, потому что доверились органам власти и считают, что кадастровая стоимость обязательно будет начислена правильно и справедливо. Но на нее влияет очень много факторов, и иногда участок в 10-15 соток может стоить дешевле участка в 6 гектаров», - добавила Ирина Зайцева. 

Также повышенной кадастровую стоимость участков считает представитель СНТ «Торошинка» Ирина Козина.

«Наше товарищество расположено на болотистой земле. Каждому члену товарищества пришлось выложить на свой участок в 5 соток 20 "КАМАЗов земли", чтобы как-то облагородить почву, а некоторые участки весной оказываются совершенно затоплены ручьями. При этом в 2016 году товарищество стоило 13 миллионов, а в этом году - 338 миллионов. Разве можно увеличивать налог для людей, которых буквально загоняют в болото? Я уже разговаривала с сотрудниками БТИ на эту тему и требовала снижения налога. Предупреждаю, что я такой налог платить не буду!» - выступила Ирина Козина.

Теги: #кадастровая стоимость #садоводства #земельные участки
Источник: Псковская Лента Новостей
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