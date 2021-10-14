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Недвижимость

Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки

27.10.2021 08:19|ПсковКомментариев: 0

При оформлении ипотечного кредита банки предлагают заемщикам различные услуги за дополнительную оплату. К необязательным относятся страхование жизни и здоровья, титульное страхование, юридическая проверка объекта недвижимости, услуги по электронной регистрации, рассказала руководитель Службы ипотечного кредитования ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина.

Основными дополнительными услугами, предлагаемыми банками при оформлении ипотеки, являются расходы на страхование. При оформлении жилищных кредитов обязательным является страхование имущества, которое непосредственно приобретается при использовании ипотечного кредита, и которое идет в залог банку, выдавшему его.

«Однако банки требуют и страхования жизни и здоровья заемщика, а также титульного страхования приобретаемого объекта (потеря или ограничения права собственности будущего покупателя). Заемщик вправе отказаться от этих "необязательных" видов страхования, но тогда банк повышает процентную ставку по кредиту. Причем, в разных банках процентная ставка повышается на величину от 0,5% до 3%», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Дополнительные расходы у заемщика могут также возникнуть, если банк предоставляет дополнительные услуги: к примеру, юридическую проверку объекта недвижимости, услуги по электронной регистрации, по проведению безопасных расчетов по сделке.

Что касается юридической проверки, то банк берет в залог приобретаемое в ипотеку имущество и проводит проверку этого объекта, но у банка есть возможность «заработать», предоставляя эту информацию заемщику. По словам Векшиной, отказ заемщика от юридической проверки не ведет к увеличению процентной ставки, но вот сама услуга платная.

«Электронная регистрация – регистрация перехода права собственности и ипотеки в онлайн-формате — услуга платная. Отказаться от нее можно, но есть банки, которые дают дополнительную скидку по процентной ставке при использовании этой услуги. То же касается и сервиса проведения безопасных расчетов по сделке», — объяснила специалист.

Некоторые банки предлагают выплатить комиссию за снижение процентной ставки по ипотечному кредиту. Выгодным такое предложение можно назвать только для того клиента, который берет ипотеку на длительный срок и не планирует быстро ее закрыть. При отказе от выплаты комиссии банку ставка не повышается, но и снижения ее не будет, резюмировала Векшина.

Теги: #ипотека #банки
Источник: Псковская Лента Новостей
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