Недвижимость

«Забытые» документы из Росреестра псковичам предлагают получить курьером

«Забытые» документы из Росреестра жителям Псковской области предлагают получить курьерской доставкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону.

«Забытые» – документы, которые заявитель не получил в силу каких-либо обстоятельств, пояснили в Росреестре. Эти документы готовят по результатам оказания государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета (ГКУ) и (или) государственной регистрации права (ГРП) на недвижимое имущество после:

осуществления ГКУ и (или) ГРП;

внесения сведений о ранее учтенном объекте недвижимости;

исправления технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

принятия решения о возврате документов без рассмотрения, либо об отказе в осуществлении ГКУ или ГРП, об отказе во включении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в ЕГРН;

прекращения ГКУ и (или) ГРП.

«Если заявитель или его законный представитель не успевают забрать документы в течение 45 календарных дней после проведения ГКУ и (или) ГРП, а именно столько МФЦ обеспечивает хранение готовых документов, то МФЦ по истечении данного срока возвращает в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Псковской области невостребованные заявителями документы. Филиал осуществляет их дальнейшее хранение и выдачу», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Алена Мотылева.

Для получения «забытых» документов заявителю необходимо заблаговременно записаться по телефону: 8 (8112) 64-93-01 (доб.2141).

Выдать невостребованные документы могут следующими способами: