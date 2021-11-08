Недвижимость

Жилье сиротам в Пскове в этом году выделят из вторичного фонда

Жилье сиротам в Пскове в этом году выделят из вторичного фонда. Об этом в ходе 59-й сессии городской Думы сегодня, 26 ноября, сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На данный момент у нас уже объявлены аукционы на закупку квартир детям-сиротам на общую сумму порядка 16 млн рулей. Первичного жилья для этих целей в этом году нет, поэтому будем подбирать его из вторичного фонда», - ответил Борис Елкин представителю партии КПРФ в ходе серии вопросов кандидатам на замещение должности главы администрации города.

По его словам, в 2022 году планируется закупить большее количество квартир. «В следующем году планируется ввести больше первичного жилья, поэтому мы намереваемся перевыполнить наш план через год», - добавил Борис Елкин.