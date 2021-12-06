Вопросы о самозахвате земли псковичи смогут задать специалисту Росреестра

«Горячие линии» проведут в декабре сотрудники управления Росреестра по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Запланированы следующие «горячие линии»:
- 17 декабря с 10:00 до 11:00 звонки будут принимать по номеру: 68-70-73. На вопросы по «гаражной амнистии» (о государственной регистрации прав и кадастровом учете) ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина,
- 21 декабря с 11:00 до 12:00 звонить можно будет на номер: 68-74-64. На вопросы заявителей, связанные с разъяснением обязательных требований земельного законодательства РФ в рамках осуществления проверочных мероприятий, ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Светлана Пютцеп. Кроме того, она расскажет, что является самозахватом земельных участков.