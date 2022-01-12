Недвижимость

Псковичам рассказали о преимуществах алюминиевых плинтусов

Интерьерное обустройство имеет множество составных частей, одной из которых является установка напольного плинтуса. Этот элемент гармонично соединяет между собой пол и стены, может нести не только эстетическую, но и функциональную нагрузку.

На современном рынке представлено огромное количество предложений данного направления, благодаря чему под каждую обстановку легко подобрать что-то наиболее оптимальное. На особых позициях сегодня находятся алюминиевые конструкции, отличающиеся множеством достоинств. Их богатый выбор представлен, например, на сайте AlyuminievyjPlintus.RU , где продукция идет непосредственно от производителя, радует демократичной стоимостью и высокими гарантиями качества.

Здесь можно подобрать продукцию определенной конфигурации, с предпочтительным способом монтажа, в подходящей цветовой гамме, с дополнительными декоративными особенностями. Ориентироваться в обширном каталоге предлагается с помощью фильтра, акцентирующего внимание на ключевых параметрах изделий, в том числе, и на размерах.

Стоит отметить, что алюминиевый плинтус отличается повышенной прочностью, устойчивостью к негативным внешним воздействиям. За счет своей достаточно пластичной структуры изделия способны принимать практически любую конфигурацию, благодаря чему в ассортименте можно увидеть не только прямолинейные, но и изогнутые самым сложным образом модели. Некоторые решения имеют каналы для размещения светодиодных лент, также в большинстве случаев предусмотрена возможность скрытого монтажа проводов. Установка плинтуса может идти на специальных скобах, традиционных креплениях, есть и самоклеящиеся конструкции.

Отдельное внимание следует уделить эстетическому совершенству алюминиевых изделий. Материал исполнения позволяет получать стильные, лаконичные изделия, которые прекрасно вписываются практически в любой интерьер. Особенно удачно смотрятся такие модели в ключах модерн, хай-тек, современность, но также подходят и для классики. Поверхности могут идти как практически без обработки, так и с различными покрытиями: матовыми, глянцевыми. Наиболее популярны здесь серебряные оттенки, но также присутствует окрашивание в белый, черный и другие цвета. При желании можно найти и имитацию натурального дерева. Алюминиевый плинтус замечательно смотрится с любыми напольными покрытиями, в том числе и с мягкими.

Источник: alyuminievyjplintus.ru