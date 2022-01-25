Недвижимость

Псковичам напомнили о единственном способе проверить квартиру на обременения

Единственный способ узнать, кто имеет право распоряжаться недвижимостью, или убедиться в том, что квартира, дом или участок не находятся под арестом или в залоге – заказать выписку из ЕГРН. Об этом жителям Псковской области напомнили в ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону.

«Чтобы застраховаться от действий недобросовестных продавцов недвижимости, умышленно скрывающих информацию об объектах, важно самостоятельно убедиться в отсутствии ареста, а также получить достоверные сведения о собственнике. В связи с этим важно заранее получить полную информацию об объекте недвижимости, достоверные сведения о собственнике, отсутствии арестов и обременений», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Для этого нужно запросить выписку из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах, а также о переходе прав на объект недвижимости.

В выписках будущий покупатель найдет информацию об объекте, владельце, наличии или отсутствии обременений, переходах прав. Данная информация относится к категории открытой. Обратиться за выпиской можно, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра.

Получив выписку об интересующем объекте недвижимости, покупатель не только сможет увидеть актуальную информацию, но и в случае признания сделки незаконной по решению суда использовать документ для подтверждения статуса добросовестного приобретателя и последующей компенсации убытков.

Подать запрос на получение выписки можно в электронном виде посредством сервиса предоставления выписок из ЕГРН, на сайте Росреестра, а так же обратившись лично в любой офис МФЦ. Срок подготовки документа - 3 рабочих дня.

Кроме того, справочную информацию по интересующим объектам недвижимости можно просмотреть при помощи бесплатных сервисов сайта Росреестра «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме online» и «Публичная кадастровая карта».