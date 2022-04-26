Недвижимость

Ежемесячный платеж по льготной ипотеке сократится на 18%

Ежемесячный платеж по льготной ипотеке сократится на 18% благодаря снижению ставок по программе с 12% до 9%, оценили аналитики федеральной компании «Этажи».

Расчет справедлив для кредита на 20 лет с первоначальным взносом 20% (наиболее распространенные параметры), пишет газета «Известия».

Допустим, при сумме кредита 8 млн рублей ежемесячный платеж составит 57,58 тыс. рублей вместо 70,47 тыс., добавили в «Этажах».

По данным bnMap.pro, средняя цена однокомнатной квартиры массового сегмента в Москве составляет около 12 млн рублей. При тех же параметрах ипотеки, что описаны выше, ежемесячный платеж за такую квартиру при изменении ставки с 12% до 9% годовых снизится на 19% — со 106 тыс. до 86 тыс. рублей, посчитали эксперты.

25 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил продлить льготную ипотеку на новостройки до конца 2022 года и снизить ставку по ней с 12% до 9%.

«Председатель правительства дал поручил максимально оперативно внести проект постановления [о новых условиях программы]. Сегодня эта работа ведется и должна быть закончена в ближайшее время», — сообщили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

В Минстрой раньше заявляли, что льготная ипотека под 9% заработает с 1 мая.