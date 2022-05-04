Недвижимость

В России запустили льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Российское правительство запускает программу льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов. Ожидается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч таких кредитов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 4 мая на оперативном совещании со своими заместителями.

«Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», - цитирует главу кабмина ТАСС.

Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 миллионов рублей, в других - 9 миллионов рублей, пояснил Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей», - сказал он.

Председатель правительства напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин принимает меры для поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления. Главная задача - создать комфортные условия для работников отрасли, это касается и жилищного вопроса, подчеркнул Мишустин.

Он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внимательно следить за реализацией льготной ипотечной программы. «Все, что мы пообещали IT-отрасли, мы выполняем», - подытожил премьер.