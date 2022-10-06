Недвижимость

В России частные инвесторы начали скупать дешевеющее жилье

Число частных инвесторов на рынке вторичного жилья России с конца сентября 2022 увеличилось на 15-20% на фоне уменьшающегося спроса и растущего дисконта, сообщает ТАСС.

Пик скидок на рынке вторичного жилья пришелся на первую неделю после 21 сентября, когда часть объектов собственники были готовы продавать с дисконтом до 30-40% от изначальной цены предложения, рассказала член управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова. Покупатели откровенно говорят, что совершают длинную инвестицию и надеются получить доход от перепродажи объекта в долгосрочной перспективе.

Рынок вторичного жилья РФ поставлен на паузу, разрыв между спросом и предложением огромен, так как фиксируется серьезный отток покупателей и выход большого числа собственников. По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркка, это связано с отъездом части граждан и их желанием экстренно реализовать недвижимость.